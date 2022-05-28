下個月開邊境！陳時中曝「2大考量」：很快就要宣布

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日鬆口已在研擬開放邊境政策，「時間大概就在下個月」，將與各部會討論。陳時中今再度說明，現在已經陸續都有在計劃和討論，第一要考量醫療量能的可承受性，第二是相關經濟活動，現在也已經跟經濟部積極研討，很快就要宣布相關模式。

針對邊境鬆綁，陳時中表示，邊境現在陸續有計劃在討論，以往台灣染疫率低，國外染疫率高，戰略是要邊境阻絕病毒，但現在台灣染疫率增高，差不多已經有6%，是差不多的風險，所以考慮不阻絕在境外，但現在要考慮醫療量能，因為現在疫情在發展，需要的醫藥量能較大，再加上有不少醫護人員染疫，所以醫療量能壓力是在的。

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陳時中也提到，現在有看到一些曙光，近來住院比出院的人要少，起碼沒有往上走，這樣醫療量能就比較有可能有一些空間，未來要考慮醫療量能和邊境能承受染疫進來的數目。

另外，他也強調，在疫情之下，世界各國在經濟上有很多需要的投資被耽誤，這段時間台灣經濟活動都可能喪訂單或投資，這部分已經跟經濟部積極研討，很快就要宣布，第二個是要考慮醫療量能。

而贊旅遊方面，陳時中說，不管是觀光或是外交都有不同的警示，現在各單位都開始在做研議，要統一化警示，看看接下來開放如何應用。