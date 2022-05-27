譙學生草包、比狗不如！　高雄師僅停聘半年...下學期恐繼續任教

▲人本教育基金會前往路竹高中抗議，，呼籲教評會應全盤檢視陳老師全部犯行，予以解聘。（圖／記者賴文萱翻攝）。

記者賴文萱／高雄報導

高雄市路竹高中國中部一名陳姓教師先前被爆打學生頭、捏耳朵，還經常性言語辱罵學生是「草包」、「比狗還不如」、「賤」等羞辱字句，不過，學校只就性騷擾部分決議停聘半年，該位老師下學期更可能回校任教。對此，人本教育基金會今前往學校抗議，強力要求校方一定要解聘該名老師，還孩子一個公道。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍指出，這名嚴重體罰、霸凌、言語羞辱且性騷擾學生的國中部陳姓導師，他的言語羞辱、歧視跟精神暴力，對學生造成的傷害比體罰還更嚴重，但事發之後，校方交由不同單位調查，結果所有懲處都分開，事情被淡化，這名老師下學期恐怕還要回學校繼續教學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍指出，這名嚴重體罰、霸凌、言語羞辱且性騷擾學生的國中部陳姓導師，僅被停聘半年，下學期還可能回校任教。（圖／記者賴文萱翻攝）

張萍表示，學校依據情節分別啟動「性別平等教育委員會」、「防制校園霸凌因應小組」、「校事會議」調查，結果，無論是體罰、性騷擾、霸凌、教學不力或不能勝任工作等，全部都成立，但是學校只就性騷擾部分決議停聘半年，其他都不懲處，這樣對嗎？

如今，陳老師被高雄市社會局認定違反兒少權益法、開處兒虐罰單，因此，校方下午必須依規定召開教評會再次審議陳老師是否適任。人本教育基金會強力主張，教評會應全盤檢視陳老師全部犯行，今天下午一定要解聘他，還孩子一個公道，必須讓暴力老師離開校園，不可以再有任何孩子受到傷害。

校方下午將召開教評會，再次審議陳姓老師是否適任，校方表示，會依規定聘請律師及兒少專家做通盤檢討，並依相關調查結果事實認定審議。

▲人本教育基金會呼籲教評會應全盤檢視陳老師全部犯行，予以解聘。（圖／記者賴文萱翻攝）

回顧整起事故，路竹高中國中部一年級陳姓導師遭投訴，打頭、捏耳朵，甚至經常辱罵學生，「草包」、「社會敗類」、「白癡」、「智障」、「賤」、「父母都沒在教」、「比狗還不如」、「混蛋傢伙」等等。不僅於此，陳老師也常處罰學生做拱橋、青蛙跳，還假借訓練體能之名要求學生每週一定要跑15圈操場，當週沒有完成的圈數要累計；若學生作業未完成或操場沒跑完，就處罰下課或午休時罰站，剝奪學生下課及午休的權利。

另外，他也涉及精神暴力，辱罵學生「你各位真的都是草包啊」、「「遇到你們真是我倒了八輩子的楣」，也涉及言語性騷擾「說不定你三年之後就會搞大別人家肚子，不要破壞原住民血統好不好？」有男學生看起來精神不好，陳姓教師還會諷刺：「昨晚是不是看A片？」還取笑女學生：「說不定你國三畢業典禮的時候，肚子就帶著一顆球。」因此遭檢舉，導致暫丟教職。