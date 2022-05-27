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「快篩陽＝確診」去哪評估？各縣市院所名單一次看　1步驟才能領藥

▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,輕症無症狀,確診,採檢人員。（圖／記者李毓康攝）

▲全民快篩陽視同確診政策上路，未達醫病共識者，仍可前往PCR。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

全民「快篩陽＝確診」新制上路，持陽性快篩試劑者，經醫事人員判定後即為確診，後續再由醫師評估給藥。不過，診斷作業僅限西醫，中醫只能提供照護、開藥服務；有疑慮或未達醫病共識者，仍可前往社區採檢站、各大醫院防疫急門診PCR。哪些院所可供評估、領藥流程是什麼？《東森新媒體ETtoday》整理各縣市相關資訊，供有需求民眾參考。

各縣市「快篩陽性評估、視訊診療、PCR院所」資訊總覽

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醫福會執行長王必勝建議，民眾快篩陽性後，優先推薦運用基層診所的視訊或實體看診完成確診程序。這樣除了可以同時開藥，也可讓基層診所醫師接續居家照護，是「一條龍」的方便服務。

以下彙整全台可評估院所、提供視訊診療服務，及各地社區採檢站等相關資訊。為避免有些醫療院所僅提供視訊診療服務，提醒民眾前往診所前先致電確認；有需要者，也應依規定提前預約PCR，以免白跑一趟。

《宜蘭縣》

《基隆市》

《台北市》

《新北市》

《桃園市》

《新竹市》

《新竹縣》

《苗栗縣》

《台中市》

《南投縣》

《彰化縣》

《雲林縣》

《嘉義市》

《嘉義縣》

《台南市》

《高雄市》

《屏東縣》

《花蓮縣》

《台東縣》

《澎湖縣》

中醫不可判定、6類人仍可PCR

指揮中心指揮官陳時中表示，「目前僅限西醫判斷確診」；但照護方面不限制，中醫可針對症狀開藥，如清冠一號或調養中藥。而PCR篩檢站仍會保留使用，提供給包括有症狀但快篩陰性者、或是快篩陽性想進一步確認等。

以下6種情況可檢驗PCR：

1.醫事人員執行抗原快篩時，對於快篩結果判斷有疑慮時。
2.民眾自行進行快篩檢測，但醫師與病患對於抗原快篩陽性結果無法達成共識時。
3.快篩陽性之確診者於隔離治療期間有住院需求時。
4.快篩陰性，但臨床醫師懷疑為新冠感染症狀時，特別是有新冠重症風險因子之對象。
5.快篩陽性之第一線醫療工作人員必要時可於24小時內以PCR複驗。
6.快篩陽性也可至社區篩檢站PCR採檢。

▲▼PCR採檢條件調整。（圖／指揮中心提供）

最新就醫指引

指揮中心提醒，民眾應先將檢測片寫上檢測者姓名及檢測日期，配合醫師現場或視訊評估時出示，另請遵守最新就醫指引：

親自前往

1. 請將試劑「以夾鏈袋或塑膠袋密封包好」攜帶至診所。
2. 外出時務必戴口罩、勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或親友接送。
3. 正確戴口罩、遵循呼吸道及咳嗽禮節、落實手部衛生。
4. 遵循院所規劃之就醫動線與流程。
5. 報到時主動告知院所快篩檢測結果。
6. 避免與他人交談；除補充水分外，避免外食。
7. 避免於院內非就醫必要區域活動，請勿進入美食街。

視訊診療

請事先將寫上姓名／日期之檢測片及健保卡放在一起拍照。

看診、領藥流程一次看

陳時中重申，快篩陽性民眾，無論是視訊看診或至現場，皆須經醫師評估才能給藥，也可能不會開藥給輕症／無症狀者，強調「篩檢站不是自行認知確診就去拿藥的地方」。

▲▼快篩陽經醫事人員診斷後視為確診流程圖 。（圖／指揮中心提供）

確診後採居家照護者，可透過「健康益友APP（IOSAndroid）、居家照護醫療團隊、全民健保快易通」預約看診，待醫師開立處方箋後，請藥局領藥送到府；也可由「非居家隔離」親友至配賦醫院防疫門診代為看診、或「電話問診」評估使用口服抗病毒藥物。

另外，為了因應疫情急迫性，指揮中心也「開放確診的同住親友陪同就醫」，但須要先與衛生局聯繫，全程戴口罩，報到時也要主動告知院所為確診個案。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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