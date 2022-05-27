確診後10多天！她快篩陰「2症狀更嚴重了」　崩潰：咳到睡不著

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內今年已累績161萬多例確診，不少康復的人直言，生活受到後遺症的影響，也有網友「快篩陰」出關，但那些症狀仍遲遲未緩和，甚至過10多天了，還是整天咳嗽、咳到睡不著。

一名女網友在Dcard苦惱表示，「月初的時候確診，剛開始兩三天只是喉嚨乾痛、流鼻涕、鼻塞比較嚴重，幾乎沒什麼咳嗽，咳嗽也只是想把痰咳出來，我還想說都沒什麼症狀，好險欸！」

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沒想到，大概第10天左右，原po明明快篩陰性了，竟開始不斷乾咳，甚至越咳越嚴重，「到現在還是每天都在咳，咳到一直流眼淚、睡不著，也一直擤鼻涕或打噴嚏。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

她無奈嘆，早上的時候也會咳，而且上班常常忍不住，客人感覺都很怕她，「要睡覺前咳最嚴重，結果就會咳到睡不著或是咳醒，上星期有去看中醫了，但症狀還是時好時壞，我快瘋了，為什麼症狀現在才更嚴重？而且睡眠品質變很差。」

原po的情況引起不少共鳴，過來人紛紛直言，「我是轉陰之後一個禮拜了，喉嚨還會卡痰」、「我10幾天開始又突然喉嚨痛跟咳嗽」、「確診後10幾天一樣也是狂咳，只好去看胸腔內科請他開止咳的，吃完有比較不那麼咳，但還是會有痰」、「我也是！我後來買梨膏喝跟每天補充維他命C，現在已經不會咳了」、「我也是，一直咳喉嚨也還在痛，聲音已經沙啞三週了，因西藥已吃兩週，現在改吃中藥調身體，中醫師說不用擔心，只是還沒完全康復而已」、「除了卡痰之外，我幾乎天天鼻塞，尤其晚上睡覺，以至於早上醒來喉嚨超乾」。

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