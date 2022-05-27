　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

有關確診者死亡報驗　南檢：已針對相驗程序檢討確認

▲台南地檢署參與台南市政府衛生局針對死亡相驗流程進行討論，確認相驗相關流程與程序。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署參與台南市政府衛生局針對死亡相驗流程進行討論，確認相驗相關流程與程序。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關有確診者因病死亡，家屬苦等不到開立死亡證明，台南地檢署27日上午提出說明指出，確認依刑事訴訟法及醫師法之規定，僅非病死或可疑為非病死之案件方由檢察官率同法醫進行司法相驗，行政相驗端於檢驗屍體後，如認有上述應由司法相驗之情事，應填具具體事由轉介司法相驗。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，因行政相驗與司法相驗權責長期以來有界限不明之情形，台南地檢署於2021年6月11日即曾與台南市政府衛生局、台南市政府警察局召開視訊會議，會議中並確認行政相驗與司法相驗之責任歸屬與流程。

因近日確診案例激增，上述相驗流程有重新檢討之必要，台南地檢署乃於5月24日邀集台南市政府衛生局、台南市政府警察局召開相驗案件流程聯繫會議，於會議中確認依刑事訴訟法及醫師法之規定，僅非病死或可疑為非病死之案件方由檢察官率同法醫進行司法相驗，行政相驗端於檢驗屍體後，如認有上述應由司法相驗之情事，應填具具體事由轉介司法相驗。

5月26日晚間，台南地檢署應台南市政府衛生局之邀請，參與衛生局與轄下衛生所針對相驗流程之視訊會議，會議亦做出結論為，傳染病非決定行政相驗及司法相驗之唯一標準，二機關於每3個月召集會議針對有疑慮個案進行討論，期能就相驗案件有更明確更順暢之流程，以減少民眾之等候時間。

台南網友診爺爺病死，卻苦等超過12小時以上，等不到衛生局行政相驗開死亡證明，無法辦理後事相關事宜，引起社會熱議，台南市衛生局26日晚上指出，確診者過世，無疑慮者可行政相驗，開立死亡證明。

台南地檢署指出，26日的案件台南地檢署係請衛生機關再行確認是否為病死個案，並無與衛生機關互推責任之情事，後亦經確認為病死個案，非屬司法相驗案件，已由衛生機關開立死亡證明書。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
「赴日免隔、回台關7天」全場酸爆　他點名陳時中：好好回答！
快訊／開放確診者自行下載居隔單！　最快下周上路
LIVE／傳病歿人數再破百　兒童BNT爆搶打潮
獨／家用垃圾爆量！清潔隊班長趴桌猝死　老母妻兒5人哭斷腸
王心凌爆紅！范植偉突PO文「都是老天鵝」　陸網罵爆
柯文哲兒子確診昏倒急送醫！　盜汗倒地失去意識
快訊／陽明豪砸20億員工分紅！　每人爽領近117萬元獎金
勇士睽違3年重返NBA總冠軍賽　湯普森飆32分G5宰獨行俠
快訊／國3北上和美段多車事故！零件4散傷亡不明　車流回堵5公
確診妹結束7天隔離　隔天IG「1張照」炸鍋！他火大：存何心態
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

有關確診者死亡報驗　南檢：已針對相驗程序檢討確認

徐榛蔚3度獲五星！八大面向施政滿意度創新高　教育全台第一

花蓮高中以下線上教學延至6／2　暫停實體課對染疫無明顯差異

疫情嚴峻警消移民單位執勤壓力山大　慈濟贈快篩劑守護一線人員

這家人悽慘！夫腦中風妻腰椎骨折住院開刀　枋寮出手協助　

桃園高中職招生出現理工科學生荒！　林政賢憂產業人才將短缺

弱勢族群租金補貼政策　桃園市府：7月起實施只認定居住事實

台中豪雨降不停！沙鹿淹出小河、清水一級警戒　車輛路過慘拋錨

南投原鄉阿嬤快篩陽「不懂視訊診療」　著急一上午電話求兒孫解圍

快訊／台中「萬代福影城」6／1起歇業　走過41年吹熄燈號

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

有關確診者死亡報驗　南檢：已針對相驗程序檢討確認

徐榛蔚3度獲五星！八大面向施政滿意度創新高　教育全台第一

花蓮高中以下線上教學延至6／2　暫停實體課對染疫無明顯差異

疫情嚴峻警消移民單位執勤壓力山大　慈濟贈快篩劑守護一線人員

這家人悽慘！夫腦中風妻腰椎骨折住院開刀　枋寮出手協助　

桃園高中職招生出現理工科學生荒！　林政賢憂產業人才將短缺

弱勢族群租金補貼政策　桃園市府：7月起實施只認定居住事實

台中豪雨降不停！沙鹿淹出小河、清水一級警戒　車輛路過慘拋錨

南投原鄉阿嬤快篩陽「不懂視訊診療」　著急一上午電話求兒孫解圍

快訊／台中「萬代福影城」6／1起歇業　走過41年吹熄燈號

蘇貞昌視察新北藥局　侯友宜：願意到第一線是好事

免疫力低下者恐變異出「下一個Omicron」！新變種將更具傳染性

衰捲13年「文山之狼2.0」！撿屍男強吻醉女　竟辯：護花小福利

拜登口誤事不過三？　管姚：全面拓展「涉台戰略模糊」邊界　

網紅自駕「壯遊美國」被撞死　剩2天到終點！生前最後貼文曝光

「快篩陽＝確診」去哪評估？各縣市院所名單一次看　1步驟才能領藥

大雨中失控打滑！彰化貨櫃車自撞分隔島　側翻橫躺路中央

才說要全面電動化！福特宣布2035年前「繼續賣油電車」全因銷量好

中西醫合療新冠！東基調整「清冠一號」劑量　治癒3染疫幼童

亮・珠寶／坎城掀「百克拉寶石之爭」　美魔女影后個性耳環突圍

地方熱門新聞

即／台中萬代福影城6／1起歇業

台中豪雨降不停　沙鹿淹出小河

桃園理工科學生荒　林政賢憂產業人才短缺

彭俊豪關切　擴大租金補貼專案

南投原鄉阿嬤快篩陽　被視訊診療考倒

嘉縣男蘭潭游泳溺斃　死亡超過一天

夫腦中風妻腰椎骨折住院開刀　枋寮出手協助　

慈濟贈快篩試劑　守護一線警消移民署人員

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

嘉義軍輝橋改建上下游兩便橋交通疏壓

黑面二媽遊庄遶境年都去看她

台南高層建築物火警消防安全設備迅速滅火

桃園市民卡LINE官方帳號　5/24起可下載居隔書

台東男暗夜捕魚溺水溺斃　海巡：勿獨自潛水

更多熱門

相關新聞

確診妹結束7天隔離　隔天IG「1張照」炸鍋

確診妹結束7天隔離　隔天IG「1張照」炸鍋

照理來說，確診者居家照護7天後，就會進入自主健康管理7天，雖然無須快篩即可外出，但仍然不可以到餐廳內用、聚餐、聚會。有網友卻是在滑IG的時候，發現一位確診妹發限動，說自己隔離7天結束，快篩仍是陽性就算了，接著還發自拍照，透露她和家人在餐廳用餐，讓原PO超傻眼。

快篩陽＝確診　科技大廠給假方式一次看

快篩陽＝確診　科技大廠給假方式一次看

防疫險「重複投保」遭拒爭議續燒！　保險業務員頻頻硬起來

防疫險「重複投保」遭拒爭議續燒！　保險業務員頻頻硬起來

南投原鄉阿嬤快篩陽　被視訊診療考倒

南投原鄉阿嬤快篩陽　被視訊診療考倒

確診爺過世苦等死亡證明超過12小時

確診爺過世苦等死亡證明超過12小時

關鍵字：

確診死亡報驗南檢相驗程序確認

讀者迴響

熱門新聞

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

台灣第一AV女優曝　「常在片場高潮」

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

郭彥均認錯：造成恐慌很抱歉！

安珀赫德泣訴：人人都想殺了我！

一早拉小孩衝去打BNT！　醫院大廳爆滿照片曝光

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面