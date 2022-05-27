有關確診者死亡報驗　南檢：已針對相驗程序檢討確認

▲台南地檢署參與台南市政府衛生局針對死亡相驗流程進行討論，確認相驗相關流程與程序。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關有確診者因病死亡，家屬苦等不到開立死亡證明，台南地檢署27日上午提出說明指出，確認依刑事訴訟法及醫師法之規定，僅非病死或可疑為非病死之案件方由檢察官率同法醫進行司法相驗，行政相驗端於檢驗屍體後，如認有上述應由司法相驗之情事，應填具具體事由轉介司法相驗。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，因行政相驗與司法相驗權責長期以來有界限不明之情形，台南地檢署於2021年6月11日即曾與台南市政府衛生局、台南市政府警察局召開視訊會議，會議中並確認行政相驗與司法相驗之責任歸屬與流程。

因近日確診案例激增，上述相驗流程有重新檢討之必要，台南地檢署乃於5月24日邀集台南市政府衛生局、台南市政府警察局召開相驗案件流程聯繫會議，於會議中確認依刑事訴訟法及醫師法之規定，僅非病死或可疑為非病死之案件方由檢察官率同法醫進行司法相驗，行政相驗端於檢驗屍體後，如認有上述應由司法相驗之情事，應填具具體事由轉介司法相驗。

5月26日晚間，台南地檢署應台南市政府衛生局之邀請，參與衛生局與轄下衛生所針對相驗流程之視訊會議，會議亦做出結論為，傳染病非決定行政相驗及司法相驗之唯一標準，二機關於每3個月召集會議針對有疑慮個案進行討論，期能就相驗案件有更明確更順暢之流程，以減少民眾之等候時間。

台南網友診爺爺病死，卻苦等超過12小時以上，等不到衛生局行政相驗開死亡證明，無法辦理後事相關事宜，引起社會熱議，台南市衛生局26日晚上指出，確診者過世，無疑慮者可行政相驗，開立死亡證明。

台南地檢署指出，26日的案件台南地檢署係請衛生機關再行確認是否為病死個案，並無與衛生機關互推責任之情事，後亦經確認為病死個案，非屬司法相驗案件，已由衛生機關開立死亡證明書。