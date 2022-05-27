快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲昨自爆家中5口3人染疫，目前已回到家中與2位確診子女一起隔離，重拾奶爸工作，夫人陳佩琪則和未染疫的女兒住在外面旅館。市府發言人陳智菡表示，大兒子染疫期間出現盜汗、暈眩等狀況，還一度失去意識倒地，情況危急，夫人陳佩琪緊急撥打119送醫才情況才穩定下來。

陳智菡說，陳醫師回家後有發現兒子盜汗的狀況，當時兒子要起身結果往後倒，沒辦法扶，有點失去意識，走起來還是遙遙晃晃、跌跌撞撞，後來好幾次往後倒，到最後失去意識，陳醫師當下很緊張，馬上打119。

陳智菡說，陳醫師初步處理完後打電話叫119，當時兒子狀況嚴重、無法自行下樓，救護車上來後馬上做緊急處置，接著陳醫師打電話給市長。

陳智菡表示，因為柯市長在別的處所，要離開的話需要經過申請，因此是到當天凌晨才會到家裡，並跟陳醫師協調確診的人住家裡，由市長照顧孩子，陳醫師跟女兒搬到旅館去。

由於陳佩琪本身為醫師，因此也透過這機會請陳智菡轉述，在新冠肺炎確診的前48小時，病況會非常嚴重，大家一定要非常小心，沒有大家想的症狀這麼輕微，不可以掉以輕心，這次大兒子的狀況來得又快又猛，如果不是醫生可以在第一時間做判斷處理，一有拖延的話後果難以預料。