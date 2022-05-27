搶打兒童BNT擠爆醫院大廳！2.5小時破千人接種　亞東開6線疏散人潮

▲亞東醫院出現搶打兒童BNT人潮。（圖／翻攝臉書）



記者洪巧藍／台北報導

兒童BNT疫苗25日陸續開打，新北亞東醫院一早就湧入許多家長帶著小孩施打，大廳擠滿人潮畫面震撼。亞東醫院今早表示，今天8點前就湧現接種疫苗人潮，亞東調派6線醫護人力並加強現場引導，不到10點人潮就已經退散。另根據統計，今早開打兩個半小時就已經完成接種超過千人。

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▲▼家長帶兒童打BNT疫苗擠爆亞東醫院，院方說明已疏散人潮。（圖／亞東醫院提供）

院方發佈新聞稿說明，依照中央政策的開放，亞東醫院於已於今(27日)開打BNT疫苗，只要符合指揮中心公告之滿5歲以上的孩童，符合接種資格皆可至本院施打，且為提供民眾更加簡便的服務，開放隨到隨打。

本次亞東獲配2,500劑疫苗，因為民眾施打意願踴躍，上午8點前就湧現大批家長帶著小朋友來接種疫苗人潮，亞東調派6線醫護人力並加強現場引導，不到十點人潮就已經退散。今天8點開始疫苗接種，截至上午10點30分，總施打1,086人，當中5到11歲有773人。

院方提醒，雖然仍有家長對於是否接種兒童疫苗感到猶豫，但疫情進入高原期且許多沒有施打過疫苗的兒童群聚染疫，更多家長選擇小朋友接受疫苗的保護，亞東醫院一早湧現的人潮顯現民眾的需求，呼籲民眾可以隨時留意各醫院與政府公告，選擇適合的地點與時間接種疫苗，提高自身保護力。