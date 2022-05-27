3兒確診燒到40度！醫給退燒藥「只是輕症」爸怒罵　全場1點狂酸

▲本土確診數上升，醫療量能也面臨緊繃。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

輕症者須進行居家照護，但只要兒童染疫發燒，家長都會特別慌張擔心，一名男網友表示，家裡三個小孩都確診，每個都燒到40度，但是醫院卻說只要還有呼吸、走路，都算是輕症，給了感冒藥水還有退燒藥就要原PO帶回家自己照顧，氣得他大罵三字經，「超前部署，結果什麼都沒有」。

原PO在PTT發文，一家5都確診，老婆中重症住院，小孩分別是3歲、6歲以及8歲，每個都燒到40度，「我自己也是確診燒40.4度」。他帶小孩去醫院做PCR，醫護人員表示，只要還有呼吸、能走路，都算是輕症，給了感冒藥水還有退燒藥，吃完藥退燒之後，就請原PO帶小孩回家休息。

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原PO生氣表示，全家人從隔離到解隔，總共14天，完全沒有收到任何幫助，「我1999、1922、關懷專線、119、衛生所、區公所都打遍，就是你自行就醫或等救護車，超前部屬，兩年過去什麼都沒有」，請假沒有薪水可以領，小孩在自主健康期間也不能參加課後輔導，「全部還是要請假在家顧」，讓他氣得破口大罵。

▲網友認為，這樣的症狀真的只是輕症。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，掀起網友討論，「藥不夠是根本原因」、「關鍵應該是藥沒準備足吧」、「問題是，誰知道40會不會跳到41度，這樣放著真的好嗎，政府準備這麼久在準備啥」、「醫護一堆確診，有空床沒人力顧」。

不過，也有網友認為，醫療資源是留給中重症的人，「醫療資源有限，沒中重症就回家，有問題？」「病例數這麼多，難道醫院只針對你？」「標準就這樣處理啊，發燒也不會因為你人在醫院就會退，其他症狀就是得觀察，從沒疫情以來都是這樣」、「你真的是輕症呀，不是發燒就是重症」。

留言中，一名雙寶爸分享，「身為雙寶爸也全家確診完，只能跟你說『辛苦你了』，醫院給你的處置其實沒錯，以現況來說只能這樣，只要你和孩子還沒有明顯的呼吸困難、意識不清，他們現在真的沒有人力可以照顧你了，以你敘述你和孩子的狀況，回家不會比較差，現場就算開個房間給你和小孩住，他們也沒空看你一眼，那個環境汙染還更多」。