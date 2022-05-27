「死亡高原期」要來了！黃立民：至少維持兩周　曝未來3關鍵

▲中正紀念堂防疫急門診採檢人員，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情進入高原期，過去一週單日確診病例都在8萬上下，不過單日死亡病例連續兩天創新高，昨天更突破百例，來到104例，接下來是否死亡個案也會進入高原期？感染科權威黃立民表示，死亡人數通常會比確診數稍晚增加，接下來維持高點會拖一段時間，估計至少會超過2週。

過去一週單日確診本土病僅有5月19日一度衝上9萬0331人，其他時間大約都在8萬多上下浮動，沒有如部分專家推估衝上單日10萬例，指揮官陳時中強調目前是處於疫情高原期。

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至於死亡，國內單日通報死亡個案連兩天創新高，25日單日新增76死亡，昨（26）日新增104死，陳時中日前提到希望死亡率不要超過千分之一，不過他昨也坦言，這兩天死亡數是反映5月18日、19日，單日8萬多至9萬多的確診數，這兩天來看會超過千分之一，確實是一個警訊，也會持續注意。

▲松山機場篩檢站啟用，民眾接受採檢。（圖／記者林敬旻攝）

單日確診病例顯示疫情處於高原期，至於死亡案例數這類落後指標是否也會有一段高原期？感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，死亡人數的上升會比確診人數晚個10天左右，接下來一定會在高點「拖一段時間」，估計至少超過兩週。不過他也強調，現在的死亡數據反映的是過去兩週感染情況，等於是「已經發生」的事情，接下來應該著重於避免新增太多感染者。

黃立民認為，疫情高峰應該會出現在六月中旬，屆時單日確診病例數就會開始往下走，死亡的下降又會再晚一些；現在已經開始「快篩陽性經過醫師診斷算確診」，確診者得以及早用藥，接下來這段期間的重點就在於醫療系統保持順暢，相關藥物儲備必須充足。

▲民眾前往採檢站。（圖／記者李毓康攝）

近期兒童重症也受到關注，雖然昨天增加2例幼兒死亡、增加1重症，但也有好消息，一名有腦炎的1歲男童經醫療團隊救治後改善，目前恢復狀況良好。黃立民強調，現階段兒童最重要就是處理腦炎的問題，現在至少知道有一個改善，顯示醫療面已經比較知道怎麼處理新冠兒童腦炎，相信後續因為腦炎重症死亡病童可以減少，但他也提到，腦炎另一點擔憂就是後遺症，後續還要觀察。