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男模會館奇聞！酒店小姐一晚戰15名男公關　結局神展開

幾位常去男公關店消費的女客人，這次難得分享一些心得與故事給我們。（示意圖／pakutaso）

▲幾位常去男公關店消費的女客人，這次難得分享一些心得與故事給我們。（示意圖／pakutaso）

圖、文／CTWANT

在台灣的疫情新聞中，總是有不少網友會習慣分析確診者的疫調足跡。而先前一家俗稱為男公關店的男模會館因為確診者的多次造訪而登上新聞版面，就讓不少網友好奇「男公關店到底有什麼好玩的？」《CTWANT》就獨家訪問到3名常去男公關店的女客人，由他們來跟讀者解釋自己到底喜歡男公關店的那些地方。

首先訪問到的是嫁給富商的貴婦小慈（假名），婚姻可以說是標準的「政治婚姻」。這段婚姻除了讓兩個家庭更加富裕外，卻沒有帶給小慈生活上的熱情。而小慈表示，在跟老公溝通過之後，老公也決定讓他「自己出去玩」。在一次姊妹的介紹下，小慈就喜歡上男公關店的感覺。

小慈表示，自己平常在家真的太無聊了，會去男公關店並非是要報復，單純就是想要解悶。在幾個姊妹淘的陪伴下，大家一起喝酒、聊天，旁邊又有帥氣會說話的小弟弟們服務著，感受一下熱鬧歡快的氣氛，轉移日常生活的苦悶。但為了避免發生意外，小慈來男公關店內作樂的同時，是不曾跟任何男公關交換聯繫方式。

而在這過程中，小慈也遇到了許多處境與自己相同的貴婦們，也間接地拓展了自己的人脈。小慈還驕傲地說「老公有好幾筆生意是我在男公關店幫他拉回來的」。而對於自己跑男公關店，小慈表示老公其實是知情的，其實很多姊妹的老公也都知情，有好幾次，姊妹的老公們跟自己的老公在酒店喝酒，而自己則是跟姊妹一起喝酒，老公們喝完酒後，還會集體來男公關店接老婆回家，堪稱是一幕奇景。

第二個訪問到的是從事電商行業的女老闆夢夢（假名），夢夢表示自己獨立出來創業時，其實在商場上遭遇不少欺負與歧視，「太多男人們就因為我是女人而欺負我、看不起我」。雖然電商的生意不斷的火紅，但隨著高額的業績，帶來的也是夢夢無止境的壓力。所以夢夢也是在閨蜜介紹下，接觸到了男公關店。

夢夢表示自己偏好那種小奶狗、長相帥氣又會說話、撒嬌的小男生。過去也曾包養過男公關，甚至還狠砸百萬買了一輛BENZCLA250給包養的公關。但沒想到這個男公關開著他的車子與其他女生約會，甚至還背著他另外結交女友。好在夢夢在給車之前留了一個心眼，將這輛車登記在自己名下，而非公關名下。最後夢夢也是順利地收回這輛車，結束這段孽緣。

夢夢表示，自己雖然算是事業有成，完全支撐的起自己在男公關店的消費。但是長久下來也讓他感覺十分複雜，他很清楚知道自己是「花錢買快樂」，一邊覺得用錢買到自己想要的東西，是一件令人開心的事情，但另外一邊又覺得「他們都是為了錢來靠近我」，這種矛盾的感覺讓她非常的痛苦。

第三個訪問到的是從事酒店工作的雅雅，雅雅表示會來男公關店就是想要找尋「瘋狂的快樂」。自己平時上班都是看著一堆中年的油膩大叔，看久了真的很反胃，所以會想要來男公關店看看帥哥們洗洗眼睛。另外一方面就是自己平時都是在服務別人，下班時也會希望有人來服務自己，所以就會跟著同事們一起來男公關店玩樂。

但酒店本身就是個賺錢快卻極度容易空虛的工作，雅雅就表示過去自己就曾經迷戀一名男公關，每個禮拜上班的薪水幾乎就是直接拿來瘋狂的框這個男公關的全場，花費不少金錢。而框了男公關全場後，自己又不可能去酒店上班。一方面瘋狂花錢，另外一方面又沒時間賺錢，一來一往之時，自己就曾被經紀警告「這是慢性自殺」。

但當時自己並沒有聽勸，而是繼續沉迷在其中。到最後，自己現金全部卡住，就只能跟閨蜜、同事、經紀借錢來支撐自己的消費，也因此積欠了不少的債務。最後則是靠經紀幫忙，先拿了一筆錢出來歸還大部分的債務，但自己也被經紀規定「不准再去男模店」、「要乖乖上班還債」。雅雅還表示「我的手機還被強迫裝小冰棒（Zenly）掌握行蹤」。

來男模店玩到欠債，這聽起來這已經是個非常誇張的故事。但雅雅表示「我才不是最誇張的！」雅雅描述過去自己在酒店有個女同事，也是非常沉迷來男公關店玩樂，之前甚至誇張到「1個人點15名男公關坐陪」，單是那個晚上就花了超過20萬元。

但瘋狂的消費後，雅雅表示這個女同事就「兩手一攤，我付不出來」。這也造成店家以及幹部很大的困擾。後面雅雅雖然有聽說這個女同事與幹部協商分期付款，但在聽聞這件事情一個月後，雅雅就再也沒看到這個同事了。

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