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壯女假扮男人上了3妹子！「堅持關燈做愛」戴假鵰6年

▲按摩棒，性玩具。（圖／pixabay）

▲漢娜關燈用按摩棒和女友做愛。（示意圖／pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

英國32歲的女子漢娜（Hannah Walters）6年來偽裝成男性，和3名女子交往，並堅持關燈做愛，好藉機戴上假陰莖不被發覺，但最後仍曝光女兒身，遭控傷害、恐嚇等罪，預計在7月27日宣判。

根據《倫敦旗幟晚報》報導，漢娜以假名「塔吉特」（Tarjit Singh）在2010年6月至2016年3月間，和3名女子交往，她會在做愛時要求關燈、不脫衣服，然後拿出假陰莖，其中一名受害者年僅16歲。

一名受害者指出，當她開始質疑並詢問時，漢娜的性情大變，試圖控制、虐待她，說「關係比性更重要」。另名受害者則說，她和漢娜交往好幾個月才發現異狀，覺得自己實在太愚蠢了，漢娜還說自己出生時是男性，是變性成女人，現在想當回男人。

▲▼ 漢娜（Hannah Walters），在6年間冒充男性交往了3任女友。（圖／翻攝自推特）

▲漢娜6年間冒充男性交往3任女友。（圖／翻攝自推特）

第3名受害者2014年在交友網站上認識漢娜，當時漢娜說她做了變性手術，不過兩人見面後，受害者發現漢娜的胸部上沒有疤痕，她拆穿謊言後開始被虐待。

最後一名受害者向警方投訴，員警調查後和前2名受害者聯繫上。漢娜未曾承認自己的罪刑，聲稱這些受害者都知道她的性別，她將在7/27被判刑。

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