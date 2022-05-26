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大陸 大陸焦點 特派現場

設障礙阻返鄉投票？　各地台商：誠摯建議盡速修法或從寬解釋

▲▼大陸全國台企聯新任發言人孫德聰。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯新任發言人孫德聰。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者任以芳／綜合報導

全國台企聯昨發表「選民的投票權不容變相剝奪」引起廣大台商共鳴，陸委會今（26日）回應提前回台選擇權在自己。對此，東莞、昆山、北京、廈門等台協會長聯合呼籲政府重視台商戶籍恢復以及維護投票權益，希望台灣父母官多一份理解和尊重眾多台商的心情與願望。昆山台協會長孫德聰表示，「誠摯建議執政黨，能盡速修法，或從寬解釋。」

日前，內政部公告被移出戶籍者，如不能提前4個月回台辦妥戶籍恢復手續，也就是最晚在今年 7 月返台設籍，將不能行駛今年「九合一選舉」投票權。另外，因出境逾2年戶籍被遷出者，事實已不符合在地住民的條件。對此，全國台企聯發出聲明，呼籲政府審慎評估處理，「如此安排充滿政治算計，實質上就是以苛刻的規定阻斷20餘萬民眾回台參選之路。」

台企聯常務副會長、新聞發言人、昆山台協會長孫德聰表示，台商因疫情二年多沒回家，想家了。台商大都想利用「九合一選舉」期間回家並行使公民權利。呼籲台灣各相關部門能從寬解釋或修訂相關法令。

他也指出兩點，一是台灣相關法令是平靜時期所訂的法律，而新冠疫情是人類百年大災，影響時間長久。這些規定有些內容實有調整必要。台灣法令也明確人民有選舉及被選舉之權。政府應保障人民選舉權利不受侵犯。現不合時宜的規定，已直接或間接影響公民行使 投票權利。

二是以大陸台胞為例，因行使選舉權，需付出龐大經濟及時間成本，已變相制約人民投票權的行使。因此誠摯建議執政黨，能盡速修法，或從寬解釋。讓廣大因疫情二年多沒回家的在陸民眾順利返台投票、行使公民權利。

▲▼上海台商返鄉投票,返鄉投票,機場返鄉。（圖／記者陳政錄攝）

▲疫情前，上海台商返鄉投票盛況。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

北京台協會長陳文館則說， 收到眾多會員及在京台商朋友的反饋，自疫情爆發後，許多在京台灣民眾探親的時間成本及經濟成本，尤其對工薪階級的台籍員工、以及在京求學的青年學子，返鄉來回一趟成本太高了，很多人不得已選擇隔海相望、視頻面親的方式， 現在突然強加有關投票權限制規定，讓人不得不聯想是針對在陸工作生活的台胞，企圖形成障礙來影響廣大台商返台投票表達意見的權利。

東莞台協會長吳勝豐呼籲，「我們要行使神聖投票權！」台灣執政黨應以更人性化的方式，正視目前因為疫情所造成的諸多不便，讓在大陸及海外的鄉親，得以用較為方便的方式，行使公民應有的權利。

台企聯常務副會長、廈門台協會長吳家瑩感觸也很深，他說近兩年多以來，疫情衝擊，再加上台灣單方面中斷兩岸之間「小三通」，兩岸間的人員往來受到嚴重影響，很多在外的台胞鄉親一直未能與家人團聚。

他指出，疫情肆虐已經嚴重影響許多台商的返鄉之路，當權者這些不合情理的規定，更是人為地設置障礙，實在是讓廣大在外打拼和生活的台灣人感到無 比的心寒與憤慨。

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