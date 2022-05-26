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「雙晶片」手機vivo X80登台　6月1日正式開賣

▲vivo X80。（圖／取自vivo）

▲vivo X80。（圖／取自vivo）

記者陳俐穎／綜合報導

手機品牌vivo今日推出全新vivo X80旗艦機，特別的是，搭載雙晶片的設計，分別為全台首款聯發科技天璣9000與vivo獨家訂製V1+專業影像晶片，在效能上可以呈現更優秀的視覺效果。官方表示，即日開始預購，6月1日正式開賣，售價為27,990元。

今日vivo舉辦台灣線上發布會，發表最新旗艦手機vivo X80，具備雙晶片設計，為台灣首發搭載聯發科技天璣9000的晶片，採用台積電的4nm製程，性能提升45％，而功耗下降40％。而vivo自家的V1+晶片，在影像運算上提高了300％功效，功耗降低72％，也能保持機身溫度不過高。

▲vivo X80。（圖／取自vivo）

▲vivo X80採雙晶片設計。（圖／取自vivo）

而在鏡頭上也有所進展，vivo 自2020年起即緊密與全球專業鏡頭品牌蔡司合作，X旗艦系列中的X60、X70系列皆使用與蔡司聯合研發的專業光學鏡頭，本次也搭載蔡司專業影像鏡頭，所有鏡頭達到蔡司T*鍍膜認證標準，透過降低反射率減少雜散光，有效提升畫質，還原真實色彩。

▲vivo X80。（圖／取自vivo）

▲vivo X80後鏡頭模組配置。（圖／取自vivo）

X80也復刻蔡司Anamorphic電影鏡頭效果，帶來全新cinematic影像虛化功能，在影片和照片中呈現獨有的橢圓形光斑效果和2.39:1的專業電影畫面風格。

許多消費者最在意的充電性能上，擁有4500mAh大電池支援80W超級閃充，18分鐘充電可達70%、35分鐘即可充滿100%。採用6.78吋E5 AMOLED FHD+超感光曲面螢幕，達到90Hz或最高120Hz遊戲體驗。

▲vivo X80。（圖／取自vivo）

▲支援80W快充。（圖／取自vivo）

▲vivo X80。（圖／取自vivo）

▲6.78吋大曲面螢幕。（圖／取自vivo）

vivo X80共推出「極夜黑」、「都市藍」兩色，售價27,990元，即起至31日預購最高享近2萬元好禮，6月1日於指定通路正式開賣、6月10日起各大電信指定資費手機0元起。

▲vivo X80規格表。（圖／vivo提供）

▲vivo X80規格表。可點圖放大。（圖／vivo提供）

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