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過年出遊「10大照相手機」推薦！優點強項總整理　讓你秒懂

拍照（圖／免費圖庫unsplash）

▲春節出遊拍照手機推薦。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者廖婕妤／綜合報導

春節連假，不少民眾都會安排行程到戶外走走，到訪景點順手拿起手機打卡、拍照留念，近期推出的手機相機功能都越來越強大，讓民眾隨時隨地都可以拍出高水準的照片及影片。來自日本的好物推薦網站《mybest》精選2021年十大照相手機推薦排行，想要更換照相手機的民眾可以參考！

以下文章內容取自mybest TW

iPhone SE 2：可一手握持的小巧機身，簡易的入門級拍照機

目前智慧型手機有著越做越龐大的趨勢，這也讓許多喜愛以單手操作的使用者感到不便。Apple考量到這一點，於主要系列之外推出了這款SE，它除了機身螢幕僅有4.7吋的大小之外，也仍保有像指紋辨識等舊世代中的好評功能。

拍照部分雖然受限於體積，故僅具有一顆廣角鏡頭，不過卻搭載了像f1.8的大光圈，以及4K攝影、HDR補光等高階的機能，以一般拍照來說品質並不輸後續機種。加上本款的價格在iPhone之中算是十分親民，因此發售至今依然有著不錯的銷量，很推薦過去從未用過品牌手機的人一探究竟。

▲iPhone SE 2。（圖／取自蘋果官網）

▲iPhone SE 2。（圖／取自蘋果官網）

Vivo X50 Pro：三倍防手震，穩定性強大

對於經常運用錄影功能的使用者而言，手機本身提供的防震度便是考量的一大重點。而這款X50 Pro在機身中運用了三軸穩定器的概念，採用特殊的雙滾珠懸架結構，讓移動時能比一般具備OIS技術的機種高達3倍的穩定效果；再搭配上精準的臉部追蹤機能，即便在快速移動的狀態下錄製動態影片，仍可保持清晰且安穩的影像畫面。

至於拍照部分它也不遑多讓，不僅搭載了比照單眼規格的50mm人像鏡，更內建有多組專業的拍照姿勢，只要模仿照片範例做出表情與動作，就能輕鬆拍出明星般的動人美照。不過，這款舊機的拍照性能雖然時至今日仍具好評，可惜無法支援4K等級的錄影，在意的人可能得審慎評估了。

▲Vivo X50 Pro。（圖／取自Vivo官網）

▲Vivo X50 Pro。（圖／取自Vivo官網）

Google Pixel 4a：重現耀眼星空，昏暗中依舊保留細節

當各家廠商都力推多鏡頭之時，Pixel 4a卻反其道而行，以其細膩的影像功力征服不少手機玩家，更被稱為最強的單鏡頭手機。它在對焦機能表現上可謂快又精準，隨手即拍便能讓被攝物保持清晰輪廓；而當處於低光源的環境中，其夜景模式則可在提升亮度之餘保留影像細節。加上全機身僅有143g的超輕重量，就算長時間手持錄影也不易感到手痠。

這款舊機不僅在許多評測中，獲得了不輸新款的好評，更有著媲美於入門機的價位。雖然相較於擁有多鏡頭的高階款機種，其能做到的廣角效果與微距拍攝仍有限，但若是追求完美的攝影玩家，只要另外添購外掛鏡頭作為輔助即可。

▲Google Pixel 4a推出限量版新色。（圖／取自gsmarena）

▲Google Pixel 4a。（圖／取自gsmarena）

小米Redmi Note 10S：入門機中的王者，基本拍攝功能完善

紅米Redmi是小米旗下專營入門級手機的子品牌，而這款商品雖然有著不到萬元的價位，所搭載的相機規格卻令人十分驚豔。除了畫素高達6400萬的主鏡頭之外，另外還具備超廣角、微距等鏡頭以擴增用途；甚至支援4K超高畫質的攝影，搭配豐富的拍照輔助機能，在眾多入門機之中可說是鶴立雞群的存在。

同時它也具備品牌一如往常的強大續航力，外出遊玩一整天也不用擔心沒電、錯過美景。但畢竟入門機的整體機能還是較陽春，本款也有著不支援5G網路、僅有一種容量可選等缺點，購買時建議先留意其是否能滿足自身所有的需求。

▲小米Redmi Note 10S。（圖／取自小米官網）

▲小米Redmi Note 10S。（圖／取自小米官網）

Samsung A52／A52s：戶外拍攝表現佳，性能全面的中高階機

雖然最先進、最高階的照相功能，幾乎都只出現在各品牌的旗艦機中，但Samsung身為Android手機界的霸主，也在這款被稱為「豆豆機」的中高階型號上，搭載了許多超越同級手機的規格。加上景深鏡頭，本產品共擁有四顆高畫素及大光圈的鏡頭，無論拍攝風景照或微距物體都沒問題；尤其在光源充足的環境中照相時，能拍出彩度高且細節豐富的成果。

而且本機的自拍鏡頭也有高達3200萬的畫素，若再搭配內建的人像模式，想拍出令自己滿意的美照便不再是難事。如果覺得手機空間不足，還可加裝記憶卡擴充到最多1TB的容量；加上處理器、續航力等條件也不在話下，很適合考慮購買中高階機的人參考。

▲三星A52實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星A52。（圖／記者陳俐穎攝）

ASUS ZenFone 8 Flip：180度翻轉鏡頭，任何角度都好拍

Zenfone 8延續了同系列既有的特色，並帶來更高階的相機攝影功能。像是其採用了Sony最新的IMX686感光元件，讓照片的色彩飽和度及畫面細節都十分出眾。而具備的三顆鏡頭最高支援6400萬像素，不但可錄製最新世代的8K影片，還能透過獨家的180度翻轉功能當作前置鏡頭使用，讓自拍時也可擁有優越的畫質。

另一方面，其內建的角度感測器能自訂三個常用角度，透過按鍵即可快速切換。至於針對以廣角鏡拍出的自拍照，它還能自動校正臉部變形，使相片裡的每個人都能呈現完美面貌，想兼顧拍照與自拍品質的話可說值得一試。

▲ASUS ZenFone 8 Flip。（圖／取自華碩官網）

▲ASUS ZenFone 8 Flip。（圖／取自華碩官網）

Sony Xperia 1 III：媲美相機的鏡頭與專業系統

Xperia 1 III採用攝影界知名的蔡司級光學元件，可抑制拍攝時的反光並產出精準的色彩對比。為了進一步強化自動對焦的速度，其透過「3D iToF測距感測器」提升了計算距離的效能，即使突然碰到想拍的題材也能立刻按下快門；而且其能以眼部為對焦點追蹤物體，無論是捉摸不定的貓、狗等被攝物，還是瞬息萬變的運動賽事，它都能精準地捕捉每個精彩瞬間。

更值得一提的是，其相機具備專業攝影介面的Photo Pro模式，當中還納入單眼相機才有的P、A、S、M等操作模式，並加入過片、對焦以及測光等多種細項選單。可手動調整的便利性讓影像創作更加隨心所欲，再加上能拍攝RAW檔，說它是最貼近單眼相機的手機也不為過！

▲Xperia 1 III 拆解 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Sony Xperia 1 III 。（圖／資料照）

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G：無可匹敵的8K錄影技術

三星的手機在台灣擁有許多支持者，當中這款Note 21 Ultra更是系列中最頂級的旗艦款。其搭載的主鏡頭具有業界頂級的1億800萬畫素，事後輸出3ｍ的大圖也依然清晰；並且最大可做到100倍的超高變焦，不僅可清晰地捕捉到飛鳥，所拍攝的浩瀚星空也依舊清晰動人。

至於影片錄製時，它則提供色溫、ISO、快門等專業控制選項，在拍攝當下便能比對畫面即時調整；加上它也是最早支援最高畫質的8K 影片錄製的系列，此新機中更導入了夜拍及導演模式等新功能，強悍的實用性令人驚豔不已。除此之外，此款手機有搭配頗受好評的S Pen，不僅可作為筆記及繪圖使用，運用在照片修圖上更能提升效率，相信一定會成為影像工作者們的便利幫手。

▲Samsung Galaxy S21 Ultra 5G。（圖／取自三星官網）

▲Samsung Galaxy S21 Ultra 5G。（圖／取自三星官網）

OPPO Find X3 Pro：色彩及細節精緻，幾近無缺陷的拍照效果

近年來於台灣相當具知名度的OPPO，所推出的這款旗艦機無論基本性能或拍照功能都十分出色。不僅採用驍龍最新的888處理器，記憶體也高達12GB而能提供更高效率的運算，若同時有玩遊戲的需求，將能獲得相當優質的體驗。

後置相機則是以兩組5000萬畫素的Sony鏡頭，搭配長焦和微距鏡頭各一顆組成，能同時處理風景和人像等多種題材；甚至在拍攝夜間或超廣角主題時，也不容易出現噪訊或過度扭曲等狀況，幾乎可泛用絕大多數的拍攝場面。而且它的螢幕本身就支援極廣的色域，在預覽畫面時不太會發生失真的問題，錄影功能也具有旗艦機種應有的水準，值得大家列入考慮之中。

▲OPPO Find X3 Pro 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲OPPO Find X3 Pro 。（圖／ETtoday資料照）

iPhone 13 Pro／Pro Max：電影級攝影再進化，影音創作者必備機

每年秋季推出新機的iPhone，總會帶來讓人耳目一新的影像技術，這次以更強大的相機規格再次擄獲眾人芳心。它搭載有1200萬像素的廣角、超廣角、望遠鏡頭，並能充分捕捉場景中的細微光線，再透過內建的HDR校正，於各種場面都能保有真實的色彩與清晰可見的紋理。最新的A15仿生晶片更令其分析環境的能力大幅提升，像是對焦速度及白平衡調整都更為快速。

不僅如此，它在錄影上更是有突破性的創新，除了延續前代有著電影製片級的「杜比視界」規格，讓人隨手一拍就能享有媲美大師級的影片質感及深度外，還新增了特殊的「電影模式」，只要用手指點觸螢幕就可以改變焦點，能藉由展現出空間的深度讓畫面更加真實，可說是影像工作者們的最佳夥伴。

▲iPhone 13 Pro Max實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 13 Pro Max。（圖／記者陳俐穎攝）

本文經《mybest》授權轉載。

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