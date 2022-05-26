女預告死亡留言「2H後失聯報警」　15天後破案兇手是陌生的他！

▲ 柳州發生失蹤案，半個月後破案，兇手坦承殺人。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸廣西柳州發生一起失蹤案件，2021年12月13日，女子小廖（化名）搭乘一輛順風車回老家後失蹤，銀行卻有六次轉帳紀錄，家屬和男友覺得可疑報警，半個月後的真相讓大家心碎。警方循線調查，成功抓獲順風車司機何某，他坦承劫財殺人棄屍掩埋於荒野。

綜合廣西報導指出，當天上午廖某前往柳石路蓮花客運站乘車回老家武宣縣一趟，期間發短訊給男友徐某表示，「已在客運站附近搭上了一輛順風車去武宣。」隨後發來一張用手機拍攝的圖片，並且表示兩個小時後如果聯繫不上她就報警。

一小時後，男友再次撥打女友的手機已經關機，事發當天下午5點，男友徐某到市公安局城中分局河東責任區刑偵大隊報警，稱其女友廖某已經失蹤6個小時，手機關機、微信登找不到人。疑似司機的號碼也是屬於關機的狀態。

經過調查，警方確認了順風車的車主何某。巧的是，女子失蹤當日上午10點多，何某「微信錢包」捆綁的銀行卡，連有六筆轉帳紀錄，最大一筆達2萬元。之後，他給妻子留下一張字條，說要長期出差離家，讓妻子照顧好兒子，之後便與家人再無聯系，手機號和車輛一起消失。

▲ 柳州發生隨機劫財殺人，順風車司機是兇手 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

經過半個月緝兇，今年一月大陸公安逮捕順風車司機何某，他當場坦承犯行，並且指認掩埋屍體地方，看到女兒無端慘死家屬趴地痛哭。

何某向警方供稱，案發當日在蓮花客運站對面看到獨自出行的女子小廖，誘導上車大約開兩公里後，將車駛入偏僻地方，開始逼問對方手機開機密碼、銀行卡密碼以及微信支付密碼。

小廖反抗大聲呼救，他用膠帶封住口鼻，直至對方不再動彈，才知道弄出人命，匆忙將屍體拖入路邊剛開挖的一個電纜坑內掩埋，並且將其他證物分散拋棄在現場附近。

為何劫財殺人？何某說，去年從公司辭職後無固定收入，在網約車平台註冊順風車，但生活依然拮據，急需用錢之下萌生載客劫財的念頭，並準備作案工具放置車內，採取隨機載人方式劫財殺，犯下一生難以挽救錯誤和悲劇。