竹縣+2282　快篩陽即確診上路！疫苗接種多管齊下



▲竹縣新增2282例確診病例。

記者陳凱力／新竹報導

中央今(26日)公布新竹縣新增2282例新冠肺炎本土確診案例，其中12歲以下320人，多數為18-64歲青壯年，無症狀者2249人，約佔98.5%。因應中央今起快篩陽性可由醫事人員判定確診，新竹縣民請前往縣內7家醫院防疫門診、5家公費PCR採檢診所，或預約61家診所或衛生所視訊診療，由醫師評估確認，以上管道均提供診療、確診判斷與有症狀領藥(不含口服抗病毒藥)服務。

▲▼防疫相關訊息。

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衛生局提醒，民眾快篩陽性經醫師評估為確診後，請注意以下事項：

一、就醫與領藥方面，據通報資料顯示，多數確診者均屬無症狀或輕症，並不需要使用抗病毒口服藥物。確診後如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀之輕症民眾，請利用通訊診療以電話或視訊看診，避免前往人潮雍塞的急診室，以免增加群聚感染風險。若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕/騎車)等方式為輔。

二、遵守居家隔離規定，如屬居家照護對象，應以1人1室(單獨房間含衛浴)為原則，同為確診者得多人1室並進行7天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

三、自主回報、查詢隔離通知書，填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者。如須查詢列印隔離通知書，請等候簡訊通知或利用中央流行疫情指揮中心推出的「數位新冠病毒健康證明」平台查詢列印通知書，若仍查無資料，確診者可以上縣府網站填寫申請補發通知書表單；接觸者可向隔離地點的衛生所申請。

為服務鄉親，5、6月間將陸續在竹北里集會所開設多場社區接種服務，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，請鄉親多加利用(資訊如圖卡)。

另外，目前兒童莫德納疫苗持續接種中，因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童也可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。5月16日起也開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，在第一次追加劑間隔5個月後可接種第二次追加劑(即第4劑)。

▲最新防疫措施，民眾快篩陽性經醫師評估後即可確認是否確診。

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