　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣+2282　快篩陽即確診上路！疫苗接種多管齊下

▲０５２６新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）
▲竹縣新增2282例確診病例。  

記者陳凱力／新竹報導

中央今(26日)公布新竹縣新增2282例新冠肺炎本土確診案例，其中12歲以下320人，多數為18-64歲青壯年，無症狀者2249人，約佔98.5%。因應中央今起快篩陽性可由醫事人員判定確診，新竹縣民請前往縣內7家醫院防疫門診、5家公費PCR採檢診所，或預約61家診所或衛生所視訊診療，由醫師評估確認，以上管道均提供診療、確診判斷與有症狀領藥(不含口服抗病毒藥)服務。

▲０５２６新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼防疫相關訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲０５２６新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

衛生局提醒，民眾快篩陽性經醫師評估為確診後，請注意以下事項：
一、就醫與領藥方面，據通報資料顯示，多數確診者均屬無症狀或輕症，並不需要使用抗病毒口服藥物。確診後如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀之輕症民眾，請利用通訊診療以電話或視訊看診，避免前往人潮雍塞的急診室，以免增加群聚感染風險。若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕/騎車)等方式為輔。

二、遵守居家隔離規定，如屬居家照護對象，應以1人1室(單獨房間含衛浴)為原則，同為確診者得多人1室並進行7天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

三、自主回報、查詢隔離通知書，填寫「COVID-19確診個案自填版疫調單」，自主回報症狀、風險因子、密切接觸者。如須查詢列印隔離通知書，請等候簡訊通知或利用中央流行疫情指揮中心推出的「數位新冠病毒健康證明」平台查詢列印通知書，若仍查無資料，確診者可以上縣府網站填寫申請補發通知書表單；接觸者可向隔離地點的衛生所申請。

為服務鄉親，5、6月間將陸續在竹北里集會所開設多場社區接種服務，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，請鄉親多加利用(資訊如圖卡)。

另外，目前兒童莫德納疫苗持續接種中，因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童也可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。5月16日起也開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，在第一次追加劑間隔5個月後可接種第二次追加劑(即第4劑)。

▲０５２６新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲最新防疫措施，民眾快篩陽性經醫師評估後即可確認是否確診。

►苗栗酒駕男飄移狂催油門拒檢　飆6分鐘吞24張罰單！

►天虹副總果然很夠力！撞死騎士分局長陪作筆錄　警還代發聲明

►死亡車禍問家屬自殺傾向是SOP？分局長還原天虹副總警訊筆錄過程

►天虹副總肇事案死亡保全解剖　關鍵「與車禍關聯度」要慎重再驗

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
爺確診被勸回家！凌晨離世「遺體吹冷氣12小時」不能動　家屬無
柯文哲兒女也確診！　自嘲變「奶爸」：當爸30年沒照顧小孩
快訊／與妻吵架下車刺死路人　新店隨機殺人案免死定讞
3萬補貼、10萬紓困貸款沒了　勞動部：這一波暫不推
快訊／台中榮總停車場死亡車禍！　行人卡車底身亡
快訊／陸企來台挖角高科技人才　全台檢調大搜索10公司
台北等16縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看
快訊／高雄下周不到校！　高中以下遠距上課延長至6／5
Angelababy爆出事了？　4工作室一夕間全被註銷
醫估4成人口染疫　陳時中：高原期會長一點「20%人口染疫是上
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妻產後「42→90kg」怒噴尪：都你害的　人夫愧疚躲廁所吃便當

南投+1004！新增3死皆有慢性病史　5／28起各衛生所可打兒童BNT

基隆高中以下遠距教學延長至6／2　發放4.2萬劑快篩給中低收入戶

台中+9944！新增5死最年輕38歲　兒童打BNT人數是莫德納2.5倍

不斷更新／高雄跟進！17縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看　

台東縣高中以下線上教學延至6／5　兒童BNT5／27起校園施打

爺確診被勸回家！凌晨離世「遺體吹冷氣12小時」不能動　家屬無奈

學生輔助教材消費亂象頻傳「年逾百件」　教部將擬定契約納管

台南+5871　高中以下學校線上教學延長一周

「4生肖」6月財運旺翻天！屬馬者遇貴人　TOP1多交友就能賺大錢

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

陶晶瑩的馭夫術「躲廁所翻白眼」　曝疫情期間「不洗澡」：不要浪費水XD

妻產後「42→90kg」怒噴尪：都你害的　人夫愧疚躲廁所吃便當

南投+1004！新增3死皆有慢性病史　5／28起各衛生所可打兒童BNT

基隆高中以下遠距教學延長至6／2　發放4.2萬劑快篩給中低收入戶

台中+9944！新增5死最年輕38歲　兒童打BNT人數是莫德納2.5倍

不斷更新／高雄跟進！17縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看　

台東縣高中以下線上教學延至6／5　兒童BNT5／27起校園施打

爺確診被勸回家！凌晨離世「遺體吹冷氣12小時」不能動　家屬無奈

學生輔助教材消費亂象頻傳「年逾百件」　教部將擬定契約納管

台南+5871　高中以下學校線上教學延長一周

「4生肖」6月財運旺翻天！屬馬者遇貴人　TOP1多交友就能賺大錢

吉野家社長親自謝罪！失言風波連環爆　股東會上首度公開道歉

妻產後「42→90kg」怒噴尪：都你害的　人夫愧疚躲廁所吃便當

南投+1004！新增3死皆有慢性病史　5／28起各衛生所可打兒童BNT

基隆高中以下遠距教學延長至6／2　發放4.2萬劑快篩給中低收入戶

台中+9944！新增5死最年輕38歲　兒童打BNT人數是莫德納2.5倍

高端疫苗代工利多延續　東洋林全曝：雙方合作穩健、看好後市走揚

快篩陽=確診今上路！侯友宜嘆「講了25天」　柯文哲：制度上線需要時間

蔡佳諺難忘玉山盃奪冠入選U18中華隊　最後抱回世界盃冠軍

快訊／北市停課措施一次看　部分幼兒園恢復實體上課

寶格麗聯手重機牌打造限量錶　DUCATI標誌紅面盤勾熱血精神

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

17縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

女兒打BNT亡！母喊沒要國賠「只想看解剖報告」

即／盧秀燕：高中以下遠距教學延至6/2

2年3親人過世！台中男將辦「祭三喪」儀式：請避開

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

3歲孫「燒到迷糊」嬤急發文　網友1句話超霸氣

快訊／本土+81852「各縣市分佈曝」

前女友分手6年突來電討「青春補償60萬」：否則娶我

更多熱門

相關新聞

屏東+2623！兒童疫苗施打湧人潮

屏東+2623！兒童疫苗施打湧人潮

屏東縣今(26)日新增2623例本土確診個案，由於家長帶小朋友施打輝瑞兒童疫苗（BNT）踴躍，全縣33個鄉鎮市衛生所自26日起至28日上午均提供兒童輝瑞疫苗施打服務，5月27日至29日在屏東火車站加開輝瑞兒童疫苗施打站，隨到隨打。縣府強調，中央配撥疫苗量充足，衛生局會視醫療院所施打情形補撥疫苗，5月30日起亦會安排進校園施打，請家長勿需恐慌。

即／高雄高中以下遠距上課延長至6/5

即／高雄高中以下遠距上課延長至6/5

新竹市各級學校遠距教學到6／2

新竹市各級學校遠距教學到6／2

宜蘭新增3長者死亡　「2人打滿3劑」

宜蘭新增3長者死亡　「2人打滿3劑」

基隆65歲↑打疫苗加碼送　贈500元禮券+4劑快篩

基隆65歲↑打疫苗加碼送　贈500元禮券+4劑快篩

關鍵字：

台灣防疫兒童BNT疫情疫苗快篩實名制

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

資深主持大哥證實確診！

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

17縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！惱羞無視法官

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面