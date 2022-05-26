屏東+2623！兒童疫苗施打湧人潮　縣府籲家長勿恐慌

▲兒童施打疫苗情況。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(26)日新增2623例本土確診個案，由於家長帶小朋友施打輝瑞兒童疫苗（BNT）踴躍，全縣33個鄉鎮市衛生所自26日起至28日上午均提供兒童輝瑞疫苗施打服務，5月27日至29日在屏東火車站加開輝瑞兒童疫苗施打站，隨到隨打。縣府強調，中央配撥疫苗量充足，衛生局會視醫療院所施打情形補撥疫苗，5月30日起亦會安排進校園施打，請家長勿需恐慌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另為提升長輩疫苗施打率及覆蓋率，至6月30日前，屏東縣65歲以上長輩、55歲以上原住民，打疫苗就送2劑快篩，施打1、2、3、4劑提供500元禮券措施也同步延長至6月30日。

衛生局表示，65歲以上為中重症高危險群，請未完成疫苗接種長者儘速施打疫苗。統計至5月26日，本縣65歲以上長者疫苗施打率，第一劑85.16%，第二劑79.74%，第一次追加劑68.48%，第二次追加劑22.93%；55歲以上原住民疫苗施打率，第一劑83.26%，第二劑75.65%，第一次追加劑57.07%，第二次追加劑6.37%。

5-11歲輝瑞兒童疫苗5月25日開打，第一天計有2025人接種，縣府26日請各鄉鎮衛生所加入施打服務，但各院所皆出現人潮，衛生局建議家長可先至衛生局官網查詢各疫苗門診開診時間，分流接種，避免人潮壅塞久候；27日至29日連續三天在屏東火車站開設輝瑞兒童疫苗施打站，30日起也展開校園施打作業，中央撥配的疫苗量充足，請家長不要焦急。

另為優先照顧學齡前幼童（6歲以下），經中央流行疫情指揮中心規劃兒童專屬綠色通道（防疫門診），建立專用候診動線，由兒科專科醫生看診，目前屏東有國軍高雄總醫院屏東分院、高雄榮民總醫院屏東分院、東港安泰醫院等三家開設，時間分別為：國軍屏東每週六上午9:00-10:00，高榮屏東每週五上午09:00~10:30，安泰每日8:00至21:00開設急診兒童就醫綠色通道(8歲以下)，家長可多利用。

屏東北中南社區篩檢站自26日起轉型夜間防疫門診，包括屏東市國仁醫院、屏東基督教醫院、潮州茂隆骨科、東港安泰醫院、恆春南門醫院等五家，醫生判定、診療、給藥一站式服務。

快篩陽性即確診也自26日啟動，衛生局提醒民眾攜帶健保卡、快篩陽性檢體（密封），可採實地判斷（需事先和院所預約）及視訊診斷判定，經達成醫病共識陽性確診，即上傳通報，由醫生視病情開立藥物，採輕、重症分流收治。

衛生局統計截至5月26日，居家隔離現管人數673人，今日解隔1570人；居家照護累計22819人，解除14720人，現管8099人。

2623名確診者鄉鎮區域分布：屏東市757案，潮州鎮238案，東港鎮180案，恆春鎮64案，萬丹鄉146案，長治鄉102案，九如鄉63案，麟洛鄉29案，里港鄉69案，高樹鄉42案，鹽埔鄉66案，內埔鄉175案、萬巒鄉55案，竹田鄉40案，新埤鄉35案，枋寮鄉59案，新園鄉129案，崁頂鄉28案，林邊鄉31案，南州鄉16案，佳冬鄉37案，琉球鄉8案，滿州鄉27案，車城鄉20案，枋山鄉8案，三地門鄉34案，瑪家鄉29案，霧台鄉4案，泰武鄉35案，來義鄉49案，春日鄉11案，獅子鄉18案，牡丹鄉19案。