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民怨收不到居隔書！張志豪怪市府卸責中央　新北反擊：勿模糊焦點

▲新北市副市長劉和然。（資料照／新北市府提供）

▲新北市副市長劉和然。（資料照／新北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨籍議員張志豪說，桃園、高雄、台中等都已針對5/17前沒收到居隔書民眾進行補救，但新北還在推基層、推中央。對此，新北市副市長劉和然回應，其他縣市民眾順利拿到居隔書，是因為5/20 MBBS系統上線；劉說，法定傳染病由中央統一調度、指揮，原本在地方的權限都要上繳到中央，不可能獨厚某個縣市，讓它可以跳過法傳系統。劉和然也呼籲民代，傳遞相關訊息時不要模糊焦點，以致民眾覺得地方政府沒有做好。

張志豪26日表示個人服務處從上個月至今，每天收到逾30件以上陳情，都是攸關收不到居隔書，其中還有人投書「市長信箱」，收到的回覆是衛生所的地址，把問題丟給第一線公務單位。

張志豪也說，新北市最近把問題推給中央的法傳系統，但桃園市民可用官方LINE帳號自行下載居隔通知書，高雄是5/23起，受理20日前確診個案與密切接觸者未收到隔離書者的線上申請，而台中則是5/8前的被居隔者，可依規定向衛生局申請補開證明。

對此，新北市26日下午召開防疫會議，媒體詢問，有議員表示各縣市紛紛針對5/17前沒收到居隔書的民眾開始進行補救措施，請問新北有嗎？新北市衛生局發言人高詩琪表示，這是新北市一直大聲疾呼中央系統要改變的最重大問題；5/1自主疫調回報系統上線後，由於是一次性連結，導致居隔單沒有發出或內容錯誤，這方面民眾跟衛生單位都不會知道，也無法修改。

高詩琪說，新北市一再籲中央要解決，所以5/17時中央就新增修改功能，允許民眾在24小時內到原來連結修改，然而這功能在5/18的中央圖卡上再次說明，如果沒有24小時內到原來連結修改，或者已經修改過一次，是沒辦法再自行或由衛生單位修改。

高詩琪表示，新北5/19跟中央開會討論系統問題，會中新北建議中央，一定要考慮到即便5/20「確診個案管理系統」（MBBS）上線，但5/19以前沒有收到居隔單或居隔單有錯誤的民眾，如何協助解決。因此，新北建議能否在自主疫調系統尚未新增修改功能前，能開放給該類人修改功能，讓他們自行修改，以正確觸發居隔單。

高詩琪說，第一線除遇到民眾反映沒收到居隔單外，居隔單錯誤率也非常高，但新北市只能用人工作業一一查詢、補發，至今衛生所還在受理這些問題；這是全國性都會遇到的問題，如果議員知道這問題，能一起跟中央反映，希望這功能可以趕快上線。

劉和然則表示，不管是民代或有管道可以發聲的社會人士，新北市都虛心接受對於疫情的建議，但對於一些議題的傳遞跟訊息的發布，一定要正確。

劉和然說，當法定傳染病歸由中央成立的指揮中心處理，指揮官就是最大決策者，法傳系統一定是中央統一規範，很多訊息往往都因各位一句話，讓民眾更恐慌。

劉和然表示，5/1以前，新北市曾用相關Google表單做測試，但最後仍要回到法傳系統。對於有市民聽到有縣市可以順利拿到居隔單，經新北求證後，發現很多縣市是在5/20以後發現（系統）速度變快，而這是因為MBBS上線，當然順利了。但5/20以前，新北市民跟很多縣市一樣都遇到居隔單有錯誤無法修改的問題。

劉和然強調，法定傳染病當由中央成立指揮中心處理，所有原本在地方的權限都要上繳到中央，由中央統一指揮、調度。既然法定傳染病有這樣的規範，就不可能獨厚某個縣市，讓它可以跳過法傳系統。

劉和然說，拜託民代或有影響力的市民或人事，當要傳遞相關訊息，不要模糊焦點，以致民眾覺得地方政府沒有做好。

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