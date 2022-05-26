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單日增17632本土！　新北：「確診微微下降」未來持續觀察

▲▼新北疫情0526。（圖／新北市府提供）

▲新北單入確診人數。（圖／新北市府提供）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增8萬1852例本土個案。新北市副市長劉和然指出，今日COVID-19確定病例，17,632人採檢陽性，居住地為新北。居家照護執行中140,855人，居家隔離列管數10,941人。他也提到，以目前確診人數曲線圖可看到，確診人數微微下降，但還要進一步觀察。

指揮中心公布新增8萬1852例本土個案，另增55例境外移入，確診個案新增104例死亡，死亡創單日歷史新高。本土病例方面僅有新北市破萬，個案1萬7632例，其餘縣市則依序是台中市9944例、桃園市9484例、台北市9062例、高雄市8566例、台南市5871例、彰化縣3281例、屏東縣2623例、宜蘭縣2041例。

▲▼新北疫情0526。（圖／新北市府提供）

▲新北確診人數曲線圖。（圖／新北市府提供）

劉和然說明，從七日線的發展曲線可以看到，目前的發展微微下降，而之前提到的假日效應，已經慢慢淡掉，但中央宣布快篩陽視同確診今天執行，因此還可以再觀察一下整個人數的變化。

劉和然表示，今天新北確診人數來到1萬7千人，相較於前幾天有高有低，新北會再來觀察這幾天的改變是什麼，同時，居隔人數不斷在下降，希望公衛體系的同仁可以做一些公衛體系工作的調整。

▲▼新北疫情0526。（圖／新北市府提供）

▲新北提出「快篩陽＝確診」判定方式。（圖／新北市府提供）

劉和然再次呼籲，今天全國實施快篩陽等同確診，市民朋友若快篩陽性，不要離開家裡，可以利用視訊、遠距的方式進行視訊診療看診，若真的要外出，記得一定要戴口罩、不要搭大眾交通工具、遵循院所規劃。

▲▼新北疫情0526，新北市38處篩檢站。（圖／新北市政府提供）

▲新北市38處篩檢站。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北疫情0526。（圖／新北市府提供）

▲新北民眾外出就診注意事項。（圖／新北市府提供）

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