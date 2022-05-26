16歲女打疫苗猝死「母抬棺抗議」　陳時中：已立案待司法相驗後審議

▲16歲馮小妹接種新冠疫苗後死亡，馮女母親（右二）等人抬棺抗議，要求真相。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／台北報導

台北市一名16歲馮姓少女去年接種BNT疫苗後，因不良反應過世，卻遲遲等不到死因真相。今早馮女母親向衛福部遞交陳情信，後抬棺衝疾管署，哽咽地說自己沒有要國賠，只想看女兒的解剖報告。而指揮中心指揮官陳時中也在記者會做出回應，此案已提出申請也已立案，「不過還在做司法相驗，結果出來我們才能進行救濟審議。」

針對馮姓少女施打疫苗死亡一案，陳時中表示，此案已提出申請也已立案，不過仍在做司法相驗，「司法相驗結果出來我們才能進行救濟審議，所以現在還是等司法相驗結果出來，才能啟動後來的接種受害救濟，不過司法相驗還沒有結果。」

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馮媽媽今早在新黨台北市議員參選人郭榮先陪同下在CDC門口舉牌抗議，表示大女兒打完BNT後過世，但死者家屬卻無法看解剖報告書，必須另外起訴才可以調閱本案的解剖報告書，「我覺得很扯，這是最不公平的地方！我怎麼知道你有沒有黑箱作業？我為什麼還要另起一個起訴，才可以看自己孩子的解剖報告書？」

前衛生署長楊志良4日也以視訊連線方式表達意見，他認為，國內新冠疫苗接種後不良事件當中的死亡案例，遠比真正得到新冠肺炎死亡的還要多，但實際上能獲得賠償的卻非常少，馮姓少女在過程中遭受許多不公不義，應該加入國賠訴訟，他會盡力為馮姓少女爭取公道，並希望藉此讓真相水落石出。中華民國防疫學會理事長王任賢更直言，明顯是預防接種諮詢委員會（ACIP）失職。

陳時中當時回應，相關部分都有一定程序，「任何人要指控專家小組失職，要把證據拿出來，這都是行之有年的制度。」他更表示，王任賢、楊志良都曾參與這些制度的運作，也了解制度有其瓶頸和需要，「要指控就要拿出證據，都有些相關程序跟法定程序需要遵守」，他也解釋，解剖報告是司法相驗的程序，ACIP主要是蒐集病歷與相關資料，來決定事後補償，坦言「這案子審查起來是非常困難的。」