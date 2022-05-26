醫憂兒童腦炎恐長期臥床　羅一鈞：有神經肌肉後遺症會協助復健

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

對於兒童染疫出現腦炎的情況，台大小兒科醫師李秉穎表示，這有點類似過去腸病毒71型的狀況，問題在於，無法預測病毒何時會進入腦袋，「很難預防跟治療」，更說後遺症要視程度，最嚴重可能會長期臥床。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，若有些出現神經系統方面的病症，能避免則避免，在後續復健也會由相關專家及醫師團隊一起介入。

兒童染疫重症出現猛爆性腦炎的案例，指揮中心也急召專家討論相關指引。不過，李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，過去沒有新冠疫情流行的經驗，所以無法了解，目前僅知道的是兒童可能會有神經併發症。而醫師也提到，後續的後遺症以腸病毒經驗來看，最嚴重有可能長期臥床。

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指揮中心指揮官陳時中則表示，這部分讓人擔憂的地方就在於，等到有相關徵兆出現時，時間恐怕都已經比較晚了。

羅一鈞則解釋，醫師們會針對腦炎情況都會有些擔憂，以腸病毒重症個案或腦炎個案來看，其實也會發現蠻多小朋友恢復蠻好，只是在神經肌肉系統方面的後遺症還是能避免就避免，也因此提醒家長，在染疫出現相關8個前驅症狀，一定要盡速就醫。

至於後續康復的過程，羅一鈞也說，會有神經復健方面的醫師或專家團隊一起介入，針對孩子的神經律動功能安排復健，不過新冠腦炎的部分尚未看到香港後續的報告，台灣醫療團隊會針對其復健進行妥善安排。