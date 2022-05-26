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國民黨「北北基桃」人選敲定　蔣萬安成2022最強母雞

▲▼國民黨中常會 黨主席朱立倫宣布國民黨立委蔣萬安參選台北市長、前立委謝國樑參選基隆市長、立委許淑華參選南投縣長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安參選台北市長，將成藍營2022最強母雞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中常會昨（25）日提名立委許淑華參選南投縣長、立委蔣萬安參選台北市長，前立委謝國樑參選基隆市長。國民黨朱立倫表示，基隆跟新北、台北是一個生活圈，將來新北市長侯友宜、蔣萬安跟謝國樑，還有桃園的張善政，北北基桃連成一線。

朱立倫盛讚蔣萬安是國民黨最重要的「今日之星」，也是「明日之星」，支持者對蔣萬安充滿期待，但壓力也會比較重，「充滿期待就有壓力，但禁得起考驗，最後勝利成功一定是蔣萬安」。

朱立倫指出，蔣萬安在台北擔任主帥，是最強母雞，帶領市議員同志一起打拼，台北是首都「動見觀瞻」，蔣萬安原來擔任律師，到最優秀的立委，這幾年在立法院衛環委員會，更能夠從媽媽的心情、爸爸的心情、家長的心情去關心老人、婦女、幼兒，關心我們的環境與社會。

朱立倫指出，蔣萬安未來一定是最好的台北市市長，會以大格局、國際觀、基層的經驗，讓台北市展現出新的一頁，也會結合並延續過去的經驗，跟歷任市長一起合作。

朱立倫並強調，「雙北市有侯友宜市長、蔣萬安市長，又有張善政院長擔任桃園市市長，謝國樑擔任基隆市長」，展現出國民黨是最負責任的政黨，提出最優秀的同志，為台灣、為中華民國打拚，他希望大家一起加油、努力，爭取最後的勝選。

蔣萬安則表示，疫情終將挺過，面對疫情後的各項挑戰，百業蕭條的台北，需要捲起袖子、實在做事的人，他會用「創新」的思維、「科技」的手段、「永續」的精神執行市政願景。

蔣萬安說，台北不只是六都之一，而是帶領台灣衝向國際的領頭羊，在這個轉型的時刻，台北必須以服務為本，為每一位市民提供優質與安全的生活，組成各種「台北隊」走向國際，讓台北站上世界頂尖都會的行列。

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