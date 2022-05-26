零工男舊疾復發欲討錢就醫　暖警伸援手送醫救治

▲打零工男舊疾復發乞錢欲就醫，暖警及時伸援手。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

63歲黃姓男子26日上午騎車打零工時，突然舊疾復發頭暈目眩，因身無分文沒錢就醫，便向竹圍漁港附近攤商及民眾討錢，警方接獲民眾報案前往關心，先將男子帶返所休息，並通知救護人員將男子送醫治療，即時幫助男子脫離困境。

▲▼警方通知救護人員前來將黃男送醫。（圖／大園警分局提供）

大園分局竹圍派出所於今日9時許接獲民眾報案，稱有一名行動不便的男子，在竹圍漁港內四處向人討錢，請警方到場協助。警員施咏宗獲報前往查看，只見該名黃姓男子坐在機車旁神情虛弱，連站都站不穩，員警見狀先將他帶回派出所休息，並提供熱食讓黃男果腹。

黃男向員警表示，他曾中風過，痊癒後有時會突然頭暈，目前居無定所四靠打零工維生收入時有時無，今早騎車準備上工途中，突然感到頭暈目眩、無法平衡，便趕緊靠邊停車休息，等到身體狀況稍微好轉後打算去看醫生，但因身無分文，才會向附近攤商及民眾借錢。

員警得知黃翁狀況後，隨即協助通知救護人員前來將他送醫治療，同時聯繫黃男的家屬，黃男姐姐表示，她因住在宜蘭無法立即前往，但之後會到醫院照顧黃男並負擔其醫藥費，非常感謝警方的熱心幫忙。