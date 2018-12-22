逃兵4個月照顧「小老婆」　草莓男換來3個月徒刑

▲男稱為照顧妻小才逃兵。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

地方中心／高雄報導

一名李姓男子於4月19日入伍服役，6月30日休假離營後就再也沒有回營，直到8月14日才自行到案說明，供稱為照顧老婆小孩才沒回部隊。法官審理後，認為他所稱的「老婆」已年滿18歲，雖有子女需要照顧，但不需要他長期離去職役，將他判處3個月有期徒刑，如易科罰金9萬元。全案可上訴。

判決書指出，李姓男子2018年4月19日入伍服役，並擔任駐高雄市鳳山區之陸軍步兵訓練指揮部學生第4大隊第16中隊二等兵。8月10日就能退伍的他，6月30日休假離營，原應於7月2日銷假返營，卻逾假不歸，甚至脫離部隊掌控。

據了解，李男離去職役其間，均藏匿在苗栗市的一間人力派遣公司工作賺取薪資，直到2018 年8 月14日才自行到案說明。李男向法官辯稱，他不是故意逃兵，而是為了照顧老婆小孩所以才這樣做。

高雄地院調查後發現，李男並沒有結婚，他所稱的「老婆」也已年滿18歲，雖然有非婚生子女急需照顧，但他的姐姐及女友父親都還健在，不需要李男長時間離去職役去照顧。法官認為，李男法紀觀念淡薄，嚴重影響軍隊紀律及人員安全管控，將他依意圖長期脫免職役而離去職役罪判刑3個月有期徒刑，如易科發罰金9萬元。全案可上訴。