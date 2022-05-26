朱學恒測「郭董PCR機Ct值27.7」卻快篩陰　衛福部分析2狀況

▲衛福部次長石崇良。（資料照／記者嚴云岑攝）

文／中央社

外界關注快篩試劑檢測問題。衛生福利部次長石崇良今天受訪表示，若Ct值超過25以上，可能存在偽陰性，民眾若有症狀且快篩陰性，應前往醫院求診；由於病毒量短時間不會變化太大，不建議一日快篩多次。

台灣本土COVID-19疫情升溫，快篩試劑需求量大增，傳出鴻海創辦人郭台銘個人投資富佳生技製造的唾液快篩機（口水機），近期已向衛福部申請核准，可投入家用市場，近來也許多政治人物也試用唾液快篩機檢測。

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政治評論員朱學恒昨天試用唾液快篩機時，當場檢出Ct值27.7，但他使用快篩試劑仍是陰性，在臉書發文指出陷入機器測試難題。

▲朱學恒直播測試郭董的PCR機。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所YouTube）

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審物理治療師法部分條文修正草案，石崇良在會前被媒體問及朱學恒使用唾液快篩機的檢測問題。

石崇良表示，試劑敏感度不同，一般Ct值在25以下，快篩試劑測出來沒問題，若Ct值超過25以上，可能存在偽陰性；民眾有症狀時Ct值會比較低，容易在快篩時驗出。

媒體詢問，若使用口水機測出陽性，民眾是否應去檢測PCR。

石崇良表示，如果民眾有症狀且快篩陰性，應前往醫院求診，由醫師判斷是否採檢PCR。

媒體詢問，有沒有可能朱學恒感染很久，只是沒有驗出來。

石崇良表示，有很多種可能性，一來要看是否有臨床症狀，若臨床症狀持續，可能是在初始期；但若沒有症狀，可能是在感染後期「陰陰陽陽」的階段。

此外，國民黨立委葉毓蘭日前出現症狀，當天就快篩4次。媒體詢問，是否有需要快篩這麼多次，或是直接求診。

石崇良表示，Ct值變化涉及病毒量，短時間不會變化太大，不建議一日快篩好幾次，一般來說隔24小時再採檢就可。