農藥空瓶回收前3沖3洗　花蓮鼓勵廢容器回收兌換送好禮

▲▼廢玻璃容器及農藥廢容器回收活動，民眾熱烈響應。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為加強推動廢玻璃容器及農藥廢容器資源回收工作，花蓮縣環境保護局日前於玉溪農會及瑞穗農會辦理廢玻璃容器及農藥廢容器回收宣導暨優惠折抵活動，共回收1200公斤廢農藥容器及370公斤廢飲料玻璃瓶。

▲兌換活動回收1200公斤廢農藥容器及370公斤廢飲料玻璃瓶。

活動方式為定點定時兌換，民眾依規範回收可兌換農會之農藥新購優惠卷及宣導品，活動現場宣導廢玻璃容器及農藥廢容器再回收之方法，藉以宣導民眾正確廢玻璃容器及農藥廢容器回收方式，當日回收兌換活動辦理完畢時，收集之廢玻璃容器及農藥廢容器打包將協請該區清潔隊清運，活動共計約200人參加，民眾參與相當踴躍。

▲民眾依規範回收，兌換農藥新購優惠卷及宣導品。

環保局表示，廢農藥空瓶回收前應以清水反覆沖洗3次，以避免殘留農藥，沖洗液則可收集後，作為稀釋農藥再噴灑於作物。此外，農藥廢容器應與其他回收物分開裝袋後，交給清潔隊回收，亦可透過部分農會及農藥行協助回收。

▲兌換活動回收1200公斤廢農藥容器及370公斤廢飲料玻璃瓶。

今年將於5月31日於鳳榮及吉安農會、6月7日於新秀及壽豐農會、6月17日於富里農會將會再辦理各1場次兌換活動，歡迎民眾共襄盛舉，相關活動詳情可詢問各農會或花蓮縣環境保護局廢棄物管理科電話:03-8237575分機234。