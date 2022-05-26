眾量級Andy親證明「沒有分開」：不要再問了！家寧曝夕陽限動意義

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」由情侶檔Andy與家寧組成，今年3月傳出兩人疑似分手，雙方也一直沒有正面回應，而在昨天更新的影片中，Andy決定統一對外說明，「沒有分開，反而更甜蜜。」家寧也解釋「夕陽下騎馬照」限時動態的意思是什麼。

Andy與家寧在3月被傳出分手消息，特別是Andy替家寧慶生的影片中，因唱到「不願你消失生命中」大哭，更引發粉絲懷疑。當時，兩人的好友就曾出面表示，「他們很甜蜜！」不過因為當事人一直沒有正面回應，因此仍有不少粉絲感到擔心。

Andy與家寧近日挑戰分開環島，而在昨日發布了「下集」影片，兩人除了分享環島感受，家寧也透露「夕陽下騎馬照」的背後意義。

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▲夕陽下騎馬照。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

家寧哭著說，Andy真的很疼她，限動文字寫著「次次追著光跑，幸福美好，現在該自己跑了，直到無所畏懼」，那個光其實就是指Andy、家人、朋友，「我就發現我都會習慣依賴、躲在我這些愛人的身邊，我也很想要像他們一樣這樣的勇敢、這樣的有肩膀，可以換我來照顧他們。」

至於分手傳言，Andy在影片最後表示，他要向大家統一說明，他先前有看到很多網友的留言，因為「在街頭唱歌」的那部影片，誤會兩人已經分開，「但我現在統一跟大家講，我講的，我本人講的」，他們倆「感情狀況沒有分開！反而更甜蜜，我們是在一起的！不要再問了～」而家寧也在一旁甜笑。

▲兩人沒有分手。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

消息曝光後，有網友將影片截圖轉貼至Dcard，不少粉絲都在底下留言，「家寧有解釋她之前的限時動態的意思，祝福他們越來越好」、「看家寧哭也跟著想哭了，相信他們會越來越好」、「看了好感動」、「Andy真的是暖男，超級祝福他們」、「看了超感動！希望他們都可以好好的」。