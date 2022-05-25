「王心凌屠榜記」PTT也讚爆！挖出16年前爆料文　曝人品驚呆

▲王心凌參加《浪姐3》露臉8分鐘上熱搜。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《王心凌《浪姐3》露臉8分鐘爆紅大陸！帶動股票上漲》，王心凌（Cyndi）在節目《乘風破浪的姐姐3》中，以初舞台一曲《愛你》橫掃微博熱搜榜，不僅喚起大陸網友一波回憶殺，PTT也有人直呼，「王心凌這麼甜，看多了會糖尿嗎？」還有許多網友分享遇過本人的經驗，大讚王心凌超圈粉。

王心凌橫掃微博熱搜後，就有人挖出一段2006年的「爆料」，PO文的人是一位正妹女網友，開頭就強調自己是女生，曾經認為王心凌「很奧」，所以不可能是死忠歌迷，結果就在對方到紐約唸語言學校時，她整個大改觀，「完全跟傳言不一樣！」

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▲有女網友大讚王心凌本人非常正，拍照起來反而不好看。（圖／cyndiloves2sing IG）

正妹首先直誇王心凌的長相，「她真的超～級～～正，臉大概只有我半個大，皮膚很好，常常綁馬尾（加分！）」，整個人很小隻，「眼睛不特別大 卻是一張天成的美人胚子」，直呼王心凌本人比電視上好看很多。再來才是讓她真正印象深刻的地方，「更重要的～是她實在太有禮貌啦！」

女網友透露，一群人吃飯時，只要狀況允許，王心凌一定是搶著付錢的那個；宿舍有人受傷或不舒服時，王心凌會從滿滿的行李箱中找到急救品，送到同學房裡，「無論是不是經紀公司交代，別再落入『自大』的話柄，能夠完全沒有明星的架勢，和大家一起胡鬧喝一杯飲料，真的另我們刮目相看！」還笑說雖然沒聽過王的歌，「不過，有這麼可愛的女生拜託我們買她專輯，下次一定要買她正版專輯的啊！」

▲王心凌參加《浪姐3》，掀起一波回憶殺。（圖／天晴音樂提供）

就有網友翻出這段文，在PTT的Gossiping板上問卦「有沒有王心凌浪姐屠榜記的八卦？」說他以前比較迷港星，後來看到正妹分享這段故事，就對王心凌整個好感度大暴增，「而且她好像除了眼光不好，連續兩次愛過渣男外，沒什麼問題。」原PO還笑說，過去王心凌的粉絲大多長大了，但反而經濟實力也變強，

此外，Dcard上還有另一位女網友也「爆料」，「跟她住同一棟，常常碰到，本人真的超美又很香（舒服的那種），還會幫忙按電梯跟打招呼，完全沒偶包！人品讚爆。」讓一票網友羨慕炸。

▲Dcard也在討論王心凌。（圖／翻攝自Dcard）

話題一出引發熱論，「有實力、又積極維持狀態」、「說真的我以前很愛批評她，這幾天狂搜她影片XD看了開心也有情懷」、「她真的超瘦超白，好羨慕，感覺就是那種香香軟軟的女生」、「甜妹天花板」、「以前愛她愛到瘋掉

那時候mp3都是她的歌」、「現在進KTV還是會點愛你／honey，還會跟著跳。」