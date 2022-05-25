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30歲女官兵確診6天「敗血性休克亡」　打過1劑疫苗、接觸家人染疫

記者柯沛辰／綜合報導

中央流行疫情指揮中心25日公布，死亡的確診個案達76人，創下新高。其中，最年輕的是一名30多歲女官兵，有心血管疾病，曾接受過重大手術，只打過一劑疫苗，因為接觸染疫家人而確診，短短6天就敗血性休克死亡。

根據指揮中心25日公布，單日新增8萬9352例本土個案，還有37例境外移入，確診個案則新增76例死亡。死亡個案中，有31人沒打過疫苗，有50人超過80歲。對此，指揮官陳時中說明，目前疫情處於高原期，若對應下來，死亡率約為萬分之8或萬分之9。

▲▼5/25中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、發言人莊人祥（圖／指揮中心提供）

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▲指揮官陳時中表示，目前疫情處於高原期。（圖／指揮中心）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增死亡案例中，有2例30多歲的死亡個案，分別是一男一女。男生本身有癌症病史，未接種過疫苗，確診後肺炎併發呼吸衰竭，最後因癌症惡化病逝。另一名女性則有慢性心血管疾病，曾接種過1劑疫苗，確診後肺炎併發敗血性休克過世。

根據《東森新聞》報導，這名確診死亡的30多歲女子是志願役官兵，除了有心血管疾病，還曾接受過重大手術，免疫力較低，因媽媽跟姊姊都確診，也跟著感染，隨後在14日發病，出現呼吸困難、胸痛、咳嗽，15日PCR確診，怎料20日就因敗血性休克死亡，病程僅短短6天。

除此之外，指揮中心25日公佈中重症新增191人，同樣創下紀錄；還有雲林新增一名6歲男童確診，同樣是接觸染疫家人，未施打過疫苗，結果引發猛爆性腦炎，被送往虎尾若瑟醫院搶救。

雲林縣長張麗善25日表示，男童確診後快速轉變成猛爆性腦炎，醫療團隊正盡力搶救，祈能儘速脫離險境。

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