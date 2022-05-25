麥當勞玉米湯「免費加2料」！秒變西餐廳高級濃湯　她一喝直接跪了

▲麥當勞玉米濃湯新喝法，她加2東西調味，秒變西餐廳高級濃湯。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／趙蔡州報導

玉米濃湯是一道相當經典的湯品，也有許多獨特的美味喝法。一名女網友日前在Dcard表示，朋友告訴她一種麥當勞玉米濃湯的新喝法，只要簡單加入2種東西後充分攪拌，就能喝到宛如西餐廳高級版的濃湯，好喝到讓她決定立刻發文分享，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard以「還有人不知道，怎麼在麥當勞喝到西餐廳高級玉米濃湯嗎」為題，有朋友教她一種新的玉米濃湯的喝法，先跟店員要奶精球和胡椒粉「小杯各一、大杯各二」，味道口感直接level up，「直接跟店員要，不用加錢，趕快喝起來拜託，真的太鬼了」、「真的扯到店員直接問我，為什麼跪倒在玉米湯前」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「熱量直接Up」、「你把它弄到好像夜市牛排的玉米濃湯」、「笑死，我還真不知道」、「下次來試試，希望不要讓我浪費一杯玉米濃湯哦」。

也有人說，「黑胡椒加下去就超好喝了」、「我以為這是全世界都知道唉」、「我終於知道，為什麼上次有人點小杯，跟我要6個奶精7包胡椒粉了」、「不是很多人都這樣喝嗎，我20年前就這樣喝了」。

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