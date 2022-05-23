吃麥香雞驚見2條腿！他曬死青蛙沾美乃滋照酸：謝囉還送附餐

▲南非一名女童點麥香雞，卻差點吃到麥香蛙。（圖／翻攝自當事人臉書）

圖文／CTWANT

麥當勞為順應健康飲食潮流，不時推出新品美食，但南非一名小女孩卻差點吃下生鮮的「青蛙漢堡」，嚇得女童家人趕緊拍照存證並上傳到網路上，半截青蛙露出漢堡的照片不只掀起網友議論，當地麥當勞也已展開調查。

▲一隻完整的青蛙夾在漢堡中。（圖／翻攝自當事人臉書）

據南非《商業內幕》報導，伯澤伊登霍特（Willem Bezuidenhout）本月6日帶著家人前往當地的麥當勞外帶，但女兒吃了幾口麥香雞堡後，卻發現漢堡邊緣掛著青蛙的後腳，打開一看，居然看到一隻完整的小青蛙夾在生菜和雞肉之間，更令他們驚愕的是，青蛙身上還塗著美乃滋，換言之，負責餐點的員工根本沒發現青蛙的存在。

伯澤伊登霍特拍下一系列照片後，在臉書酸溜溜地表示：「感謝麥當勞塞昆達（Secunda）店在今晚給了我女兒驚喜！我一直以為這樣的事情只會發生在電影中，但它現在正發生在我們身上。沒錯，你們沒看錯，是一隻『麥香蛙』。」文章曝光後，有人表示自己曾遇過類似狀況，也有人懷疑這可能是伯澤伊登霍特在自導自演。

▲漢堡、青蛙與很想吃的狗狗。（圖／翻攝自當事人臉書）

對此，南非麥當勞表示將進行徹查，強調「我們非常重視這件事，提供健康與衛生的食品是我們的重中之中，目前已和各方合作來解決這問題」。其實，英國在數個月前也發生「菜蟲大麥克」事件，與這次的麥香蛙一樣，都疑似是小動物混在生菜中並被端上桌。

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