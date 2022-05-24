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手機沒鎖！2歲童亂按外送「狂訂31個麥當勞漢堡」...媽臉綠了

2歲的貝雷特用媽媽的手機點了31個麥當勞漢堡，讓媽媽哭笑不得。（翻攝Kelsey Burkhalter Golden臉書）

▲2歲的小貝雷特還非常慷慨地給了25％的小費。（翻攝Kelsey Burkhalter Golden臉書）

圖文／鏡週刊

家長們要注意了，不經意把手機交給孩子們使用，可能會有出乎意料的事情發生！美國德州的一名媽媽因為沒鎖手機，結果2歲的兒子居然就拿去，用外送平台點了31個麥當勞起司漢堡，讓媽媽哭笑不得。

住在德州金斯維爾的凱爾西戈登（Kelsey Golden）平時在一所學校從事媒體行銷工作，近日她在家裡用電腦製作學校年鑑時，2歲的兒子貝雷特就把她的手機抓走，當時她正在將手機上的照片傳到電腦上，處於沒有上鎖的狀態。

戈登向CNN表示，平時小貝雷特就很喜歡拿著媽咪的手機，用前置相機看自己的倒影。當天戈登不以為意，以為孩子就是拿著手機走走晃晃，但這一次，他開始按螢幕，小手在螢幕上晃晃戳戳。

2歲的貝雷特用媽媽的手機點了31個麥當勞起司漢堡。（翻攝kristv.com）

▲貝雷特用媽媽的手機點了31個麥當勞漢堡，讓媽媽哭笑不得。（翻攝kristv.com）

想不到過了30分鐘，戈登收到一則來自外送平台DoorDash的訊息，告知她訂單要比平常花更長的時間處理。戈登覺得很奇怪，因為雖然她有時會用DoorDash幫另外兩個大孩子訂學校的午餐，但那天她早就為他們準備好午餐了。

沒想到，不過多久，外送員開著車到他們家，送來了一個超大的麥當勞袋子，一打開，裡面竟然有31個起司漢堡！起初戈登以為外送員送錯地方，後來才驚覺是兒子用她的手機下了訂單。查看交易明細，這31個漢堡總共91.7美元（約新台幣2,730元），更妙的是，小貝雷特還非常慷慨地給了25％的小費，讓媽媽哭笑不得。

麥當勞事後還邀請「訂餐小神手」貝雷特蒞臨，超級可愛。（翻攝Kelsey Burkhalter Golden臉書）

▲麥當勞事後還邀請「訂餐小神手」貝雷特蒞臨，超級可愛。（翻攝Kelsey Burkhalter Golden臉書）

然而，戈登表示「家裡沒有人喜歡吃起司漢堡」，於是她將這個消息發到臉書和鎮上的臉書社團，決定將漢堡免費分送給鄰居，還有孕婦來跟她拿了6個漢堡。

也因為這個「意外」，讓戈登知道原來DoorDash不需要用臉部識別或二次安全檢查，就能支付訂單。戈登笑說，希望孩子偶然的舉動，能給大家的生活帶來一點快樂。

 




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