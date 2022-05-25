　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三寶媽生產完直逼90Kg　168甩肉狂失敗...縮胃手術2周瘦9公斤

▲三寶媽168甩肉狂失敗，縮胃手術2周暴瘦9公斤 。（圖／記者游瓊華攝）

▲中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心醫師張安迪表示，透過胃鏡縮胃手術，約可減去病患20%到25%左右的體重 。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣肥胖問題嚴重，許多人飽受減重復胖之苦，當中還有不少人因為肥胖併發糖尿病。中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心醫師張安迪表示，透過胃鏡縮胃手術，約可減去病患20%到25%左右的體重，一名32歲三寶媽就因為生產完體重逼近90公斤，為了健康接受胃鏡縮胃手術治療，手術僅花90分鐘完成，當天即出院返家，恢復速度快。

李小姐表示，自己有分別7歲、4歲以及7個月大的寶貝，生產前體重約60多公斤，但產後體重一路飆升逼近90公斤，過去嘗試各種減重方式，包括時下最流行的168飲食法，但因為照顧小孩以及工作，常短時間內復胖，甚至在一個月內暴增5公斤，「考量健康，在先生支持下，接受胃鏡縮胃手術，隔天就能上班，也沒有傷口，恢復情況滿意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三寶媽168甩肉狂失敗，縮胃手術2周暴瘦9公斤 。（圖／記者游瓊華攝）

▲三寶媽168甩肉狂失敗，縮胃手術2周暴瘦9公斤 。（圖／記者游瓊華攝）

醫師張安迪也提到，以往部分體重比較高，病態性肥胖合併相關疾病者，會考慮使用外科手術，但因手術恐有併發症，病患也必須住院，休息一到兩周才有辦法恢復上班，現在可以藉由「非手術、無器官切割」的技術來達到食量降低、體重下降的效果，對肥胖患者來說是一大福音。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／本土生確診總數近16萬！　全台6175所園校停課
天虹副總撞死騎士「分局長陪作筆錄」　警還代發聲明
「快篩陽＝確診」明全民適用！　防疫險理賠10大QA一次看
300張發票全槓龜！他對獎見「1獎項又消失」傻眼了
副總開賓士「3寶害命」撞死騎士　天虹科技被狂刷負評
猴痘席捲歐美　專家示警：走到「這1步」恐釀人間浩劫
快訊／下班注意！國1五楊高架小貨車「翻車橫躺路中」車輛回堵中
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輕症免驚？博士生康復後「記憶力變差」做不了實驗　研究險中斷

快訊／本土生確診總數近16萬！單日+8009　全台6175所園校停課

防疫包2.0升級服務　25日起台南37區公所同步發放

清冠一號「偏涼」配口服藥恐致交互作用　健保署設專區教吃法

端午國道地雷路段曝　高公局籲走這條窮人高速公路避塞

國際知名神經學權威、中研院院士于寬仁辭世　享壽84歲

村上春樹也被吸引！台灣畫家高妍自製漫畫紅到日本　首部長篇作出爐

配合政府徵用快篩實名制　羅氏宣布：共將供應1.78億劑

三寶媽生產完直逼90Kg　168甩肉狂失敗...縮胃手術2周瘦9公斤

快訊／下班注意！16縣市「豪大雨特報」北基桃雨最猛

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

可米小子「3年內2人離世」　2成員轉當牙醫、手搖飲CEO

輕症免驚？博士生康復後「記憶力變差」做不了實驗　研究險中斷

快訊／本土生確診總數近16萬！單日+8009　全台6175所園校停課

防疫包2.0升級服務　25日起台南37區公所同步發放

清冠一號「偏涼」配口服藥恐致交互作用　健保署設專區教吃法

端午國道地雷路段曝　高公局籲走這條窮人高速公路避塞

國際知名神經學權威、中研院院士于寬仁辭世　享壽84歲

村上春樹也被吸引！台灣畫家高妍自製漫畫紅到日本　首部長篇作出爐

配合政府徵用快篩實名制　羅氏宣布：共將供應1.78億劑

三寶媽生產完直逼90Kg　168甩肉狂失敗...縮胃手術2周瘦9公斤

快訊／下班注意！16縣市「豪大雨特報」北基桃雨最猛

翁虹女兒14歲顏值又升級！　首穿古裝「仙氣狂洩」網敲碗出道

江坤宇「減少無謂高飛球」　助總：兩成八就很好

輕症免驚？博士生康復後「記憶力變差」做不了實驗　研究險中斷

5月25日「世界水獺日」金門剩不到200隻　曾經全台都有

兇手貓砸壞電視！破成「超美山水畫」　網友搶收購：蠻有意境的～

快訊／本土生確診總數近16萬！單日+8009　全台6175所園校停課

天虹副總果然很夠力！撞死騎士分局長陪作筆錄　警還代發聲明

曹西平翻出超狂舊照！驚見身邊「都是經典大明星」：這種場合已絕響

海岬型船舶運價翻倍！　裕民正面看待下半年市況

男大生機車突暴衝送修　師傅一開箱嚇壞！竟是1.5m臭青母作怪

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

中小學提早放暑假？教部：現無規劃做法

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

Google街景「最夯點擊地點」101都輸它！網傻眼

「快篩陽=確診」明上路！6情形仍需做PCR

何時恢復正常生活　台大醫給答案！但有1變數

白沙屯媽祖突轉頭倒車衝民宅　她跪地哭：等祢N年

快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」

更多熱門

相關新聞

台中婦大腸長棒球般腫瘤　內視鏡切除術不留痕

台中婦大腸長棒球般腫瘤　內視鏡切除術不留痕

台中一名63歲陳姓女患者，到醫院檢查，發現大腸有一個6公分大的腫瘤，考慮到開刀的副作用較大，加上內視鏡與切片結果都證實尚未有侵襲性癌，於是轉至消化系醫師張安迪的門診安排內視鏡黏膜下腫瘤切除手術，術後6小時即可開始進食，身體外表沒有任何傷口，術後3個月追蹤大腸鏡，體內傷口復原良好。

368kg男怕做愛壓死老婆　狂減270kg

368kg男怕做愛壓死老婆　狂減270kg

為當閨蜜伴娘「縮胃減肥」　她8天減6公斤

為當閨蜜伴娘「縮胃減肥」　她8天減6公斤

「世界最胖弟」瘦了！日走3km瘋狂鏟肉109公斤

「世界最胖弟」瘦了！日走3km瘋狂鏟肉109公斤

他縮胃3天後全身抽搐亡！手術過程全國直播

他縮胃3天後全身抽搐亡！手術過程全國直播

關鍵字：

張安迪縮胃

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

是你嗎？全聯開出千萬發票

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面