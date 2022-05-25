三寶媽生產完直逼90Kg　168甩肉狂失敗...縮胃手術2周瘦9公斤

▲中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心醫師張安迪表示，透過胃鏡縮胃手術，約可減去病患20%到25%左右的體重 。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台灣肥胖問題嚴重，許多人飽受減重復胖之苦，當中還有不少人因為肥胖併發糖尿病。中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心醫師張安迪表示，透過胃鏡縮胃手術，約可減去病患20%到25%左右的體重，一名32歲三寶媽就因為生產完體重逼近90公斤，為了健康接受胃鏡縮胃手術治療，手術僅花90分鐘完成，當天即出院返家，恢復速度快。

李小姐表示，自己有分別7歲、4歲以及7個月大的寶貝，生產前體重約60多公斤，但產後體重一路飆升逼近90公斤，過去嘗試各種減重方式，包括時下最流行的168飲食法，但因為照顧小孩以及工作，常短時間內復胖，甚至在一個月內暴增5公斤，「考量健康，在先生支持下，接受胃鏡縮胃手術，隔天就能上班，也沒有傷口，恢復情況滿意。」

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▲三寶媽168甩肉狂失敗，縮胃手術2周暴瘦9公斤 。（圖／記者游瓊華攝）



醫師張安迪也提到，以往部分體重比較高，病態性肥胖合併相關疾病者，會考慮使用外科手術，但因手術恐有併發症，病患也必須住院，休息一到兩周才有辦法恢復上班，現在可以藉由「非手術、無器官切割」的技術來達到食量降低、體重下降的效果，對肥胖患者來說是一大福音。