他縮胃3天後全身抽搐亡！手術過程「全國直播」　屍檢：胃漏感染

▲涉事醫院看的鑑定證明。（圖／翻攝自津雲）

記者鄭思楠／綜合報導

為了達到自己滿意的體重，遼寧省大連市一男子李雲（化名）選擇了他認為能最快達到的方式，到大連醫科大學附屬第一醫院（以下簡稱醫附院）去做縮胃手術，這是他認為的大連最好的醫院。手術前，醫生說這只個小手術，但最終他卻失去了生命。

綜合陸媒報導，48歲的李雲，是大連市海關的一名工作人員，他對自己有著嚴格要求，但是100多公斤的體重一直困擾著他。妻子胡冉事後說，丈夫曾經多次減肥，但是一直沒有很好的效果，後來聽朋友說可以去醫院做縮胃手術，猶豫了很長時間後，才下定決心。

「醫生說3天就能出院，這只是個小手術，」當時李雲是這麼跟妻子說的。8月中旬，李雲進行術前檢查，在一份檢查中，被診斷為糖尿病。可是，妻子卻說，「他根本沒有糖尿病，入院和最近3年的體檢報告中，血糖檢測值都是正常的；醫生卻給出了糖尿病的診斷結果，並制定了糖尿病的診療計畫。」

8月23日下午，從手術室出來的李雲，意識清醒無明顯異常，沒想到26日出現了高燒現象。妻子說，家屬去找值班醫生，詢問李雲的身體情況，一位實習醫生告訴家屬，只需要物理降溫就可以，「晚上8點多，李雲高燒39度，凌晨的時候，還在繼續發燒。」

8月27日凌晨，李雲出現了全身抽搐，意識也出現模糊，「我們喊他，完全沒有反應，表情很痛苦，臉色煞白，腹部右側有一塊淤斑，看到情況危急，我們趕緊去找醫生。」當時也在現場的親屬回憶，當時有一個值班醫生到了病房，看完以後，給李雲上了氧氣監測儀。問淤斑的問題，醫生則回，磕了碰了也會有淤斑的，「現在生命體征都正常，沒事。」

27日中午，處於持續昏迷狀態的李雲突然清醒過來，這讓家屬又增添了一絲希望。妻子回憶，「早晨去做了一個全腹CT，中午的時候意識清醒了。」CT報告上寫道，患者腹、盆腔積液，胸腔積液，腹壁水腫，雙下肺小片絮狀影。

▲屍檢報告。（圖／翻攝自津雲）

27日晚上，家屬接到醫院的電話，李雲被推到ICU搶救了。「我聽到這個消息後，一下就蒙了，一個小手術怎麼就變成了這樣？」妻子說，28日凌晨，醫生宣佈了李雲的去世。

「事發後醫生和院方給出的死因是肺栓塞，醫院無任何過錯和責任，」胡冉說，她對醫院的說法是抱著懷疑態度的，肺栓塞和李雲表現出來症狀完全對不上，之後，她也諮詢了相關的一些醫生，「懷疑」得到了專業上的支持。

「我不能讓他就這麼不明不白的地走了，」胡冉說，丈夫去世後她申請了屍檢，希望找出確切的死亡原因。2019年10月18日，拿到屍檢報告的她再次崩潰了，「李雲符合因接受腹腔鏡下袖狀胃切除術術後，繼發胃漏、急性化膿性腹膜炎、腹腔膿血性積液等，終致感染中毒性休克、多臟器功能衰竭而死亡。」家人認為，這和李雲去世前，經歷了不正規和沒有針對性的治療，有很大關係。

在李雲去世多天後，妻子更從朋友那裡意外獲悉，丈夫手術過程被醫院進行了全國直播，並且醫院官方平台上的一篇文章中提到「手術很成功」。

原來，在李雲手術前後，該醫院舉辦了一項醫學學術論壇。論壇期間，來自大陸的多名專家為大連一些患者進行了手術。其中，李雲的手術被直播，將手術室的現場演示傳送至論壇會場。在大螢幕上，人們可以清晰準確地看見手術部位和進展情況。

針對上述疑點，家屬表示，他們早已分別向大連市衛健委和醫院投訴，但是至今未獲得明確答覆。「我要醫院的道歉和對相關人員進行追責，」妻子說，李雲在手術後，身上症狀是不斷變化的，如果及時有針對性地治療，他也不會就這麼離開。

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