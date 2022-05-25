驚悚預言「日本終將消失」！馬斯克再警告：人口崩潰將釀文明危機

▲馬斯克再度警告少子化危機，稱越有錢的人越不想生。（圖／路透社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於當地時間24日再次警告全球「人口崩潰」問題，表示這一事件可能對人類文明的未來構成最大風險。他也指出，通常越有錢的人越不想生孩子，但他自己是個例外。

據《Benzinga》報導，目前已撫養7個孩子，現年50歲的馬斯克表示，美國50多年來的出生率，已經低於最低可持續水平，他也在推特上分享美國生育率數據，顯示去年的生育率仍低於2.1的更替水平。

馬斯克還在自己推特中駁斥，大多數人是因負擔不起孩子而選擇不生的觀點。他指出，目前社會是越富有的人越容易選擇不生下一代，而身邊認識的多數有錢人都只有零個或一個孩子，像自己這樣撫養7個孩子的人則是例外。

本月初，馬斯克也對日本出生率下降、死亡率上升的趨勢表示擔憂。他在推文回應一名用戶「Whole Mars Catalog」所發佈的一份報告，該研究報告中顯示，2021年日本生育率創下有史以來最大降幅，人口下滑64.4萬至略高於1.255億人，是自1950年有數據可比較以來的最大降幅，因此馬斯克大膽預言，「除非日本的出生率超過死亡率，否則日本終將不復存在。」