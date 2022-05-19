馬斯克懷疑推特2成是假帳號　反被爆超過70%是假粉絲

▲馬斯克原出價440億美元收購社群媒體平台推特。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特（Twitter）的態度反覆，他日前稱懷疑推特超過20%是垃圾帳戶，希望能壓低收購價格，不過美國SparkToro和Followewonk兩個組織的調查指出，馬斯克超過9300萬的粉絲中，有超過70%是假帳號或垃圾郵件帳號。

根據Business insider報導，SparkToro和Followewonk發現，追蹤馬斯克的帳號有73%的個人資料出現和垃圾郵件相關的關鍵字、71%使用的所在地區不存在、41%帳號名出現垃圾郵件的特徵，還有69%帳號超過120天沒有留言或推文。

▲馬斯克被研究機構爆出粉絲超過7成是垃圾帳戶。（圖／路透）



另外，追蹤馬斯克的用戶中，有83%帳號只有少數人關注，78%帳號的關注者「少得不尋常」，雖然佔比極高，但研究小組仍認為，這個數字還是低估了。

SparkToro和Followerwonk使用一套有17個警告訊號的系統，針對例如120天以上沒有活動、所在地區等問題進行偵測，若馬斯克的一名追隨者出現多個警告訊號，他們就將其定義為低品質或假帳號。該研究另發現，美國總統拜登的推特跟隨者中，有49.3%屬於假帳號。