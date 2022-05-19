蔡英文執政6年「出生率創新低」　國民黨3建議：提高兒童健保給付

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

5月20日蔡英文總統就職滿6周年，國民黨今（19）日召開記者會指出，蔡英文執政6年「出生率創新低」，發言人何志勇引述特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）「少子化將使日本不復存在」的推文，呼籲蔡英文別當「消滅台灣的罪人」。

針對疫情讓少子化更惡化，何志勇提出三點呼籲：一、提高兒童重症醫療的健保給付，完善兒童醫療資源。二、「疫情期間」上調生育津貼，將育嬰留職停薪津貼期間延長至一年，以特別的優惠政策，消除準父母們的等待心理。三、由政府承擔生育子女的疫情風險，家長對染疫、被隔離兒童的照顧假，應比照育嬰假領八成薪；並為所有兒童投保「疫苗險」。

▲何志勇抨擊蔡英文執政期間生育率降低。（圖／何志勇臉書）

何志勇指出，民進黨執政，台灣成為年輕夫妻對未來悲觀的社會，民進黨執政14個年度，「每一年」出生人數都遞減。陳水扁卸任的2008年出生數是19.9萬人，馬英九卸任的2016年成長到20.8萬，然後就每況愈下，一年不如一年，2020年跌至16.5萬，2021年更因為疫情下滑至15.4萬人。

何志勇說，今年前4個月出生數是4萬6764人，推估全年僅約14萬0292人，又跌破下限。若以2016年的出生人數當標準，蔡總統執政6年，等同已經讓台灣出生人數減少23萬人，相當於新竹市東區的人口。

特斯拉執行長馬斯克曾推文：「除非日本的出生率超越死亡率，否則日本終將消失」。何志勇警示，對台灣來說，不也是如此嗎？ 從2020年開始台灣進入「生不如死」的時代，若蔡英文不能改變這個趨勢，將成為「消滅台灣」的罪人。