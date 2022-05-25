　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前新竹醫院2醫師涉收賄！難認有對價關係　更二審判無罪確定

▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲高院更二審今判決2醫師無罪，全案確定。（圖／資料照）

文／中央社

（中央社記者劉世怡台北25日電）前新竹醫院醫師溫斯企、李孟儒涉貪收賄案，高院更二審今天審酌無法認定有貪污對價關係，判決無罪；適用速審法，2人一審有罪、二審、更一審、更二審均無罪，全案確定。

全案源於行政院衛生署署立醫院系統於民國100年爆發大規模貪瀆案，檢調多次搜索約談，桃園地檢署偵結起訴48名官商，包括前衛生署醫管會執行長黃焜璋與7名署醫正副院長，後因管轄權之分，分由不同法院審理。

最高法院108年、110年陸續判前衛生署醫管會執行長黃焜璋15年徒刑、前基隆醫院心臟科醫師林繼敏14年徒刑、前基隆醫院院長李源芳8年徒刑定讞。

前新竹醫院醫師兼內科主任溫斯企及前新竹醫院醫師兼放射線科主任李孟儒涉案部分，案經一審依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，各處3年8月、9年徒刑，經上訴，二審改判無罪，經最高法院撤銷發回，高院更一審判無罪後，再經最高法院撤銷發回，高院更二審今天判決無罪，全案確定。

高院更二審指出，無證據足以證明溫斯企與廠商有任何明示或暗示之合意，至於他未能嚴守分際，私下收受廠商所交付的酬謝款項，應依公務員服務法及醫師職業守則等相關規定，追究應負的行政責任。

更二審表示，無法證明李孟儒收賄新台幣120萬元；至於廠商在儀器運轉後，按月交付的提撥合作拆帳款46萬524元部分，是廠商按月對醫院執行相關合作案的捐助，並非歸由李個人取得，難認此部分回饋金與李職務上行為之間有對價關係，或有何收受賄賂的不法犯意。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
數位「快篩陽、隔離證明」　金管會拍板：防疫險給賠
快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽
快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎名單公布
柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封
快訊／全家開出「2張千萬發票」　中獎名單一次看
桃捷直達車28日起　平日離峰、假日全時段停駛
快訊／全聯開出千萬發票！　消費門市曝光
快訊／新莊2月大女嬰確診亡　檢警相驗無外傷…解剖追查死因
戰火擴大？　歐盟這國家突宣布「戰時緊急狀態」
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
統一發票3-4月中獎號碼出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師兩度指侵遭判半年

揪人妻嘿咻辯「有性自主權」　法官神回狠打臉...判他賠20萬

整條路都是我的洗車場！鹿港鬧區逆停洗車占道　鄉親說別計較

持「手槍界夢幻逸品」轟棋牌社鐵門示威　萬華槍手理由曝光

快訊／五股連日豪雨大石崩落　騎士遭擊中！人車倒地手骨折

驚險！貨櫃車彎道「45度傾倒」　林口→八里雙線道一度癱瘓

色情業者話術狂撩！慾男11萬體驗「正派冰火五重天」　怒控詐欺

驚悚照曝！嘉義達邦公路「巨石砸擋風玻璃」　駕駛命大無傷

玩線上遊戲被敲「幫我載人到山上嚇嚇」　他撂人劫走千萬下場曝

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師兩度指侵遭判半年

揪人妻嘿咻辯「有性自主權」　法官神回狠打臉...判他賠20萬

整條路都是我的洗車場！鹿港鬧區逆停洗車占道　鄉親說別計較

持「手槍界夢幻逸品」轟棋牌社鐵門示威　萬華槍手理由曝光

快訊／五股連日豪雨大石崩落　騎士遭擊中！人車倒地手骨折

驚險！貨櫃車彎道「45度傾倒」　林口→八里雙線道一度癱瘓

色情業者話術狂撩！慾男11萬體驗「正派冰火五重天」　怒控詐欺

驚悚照曝！嘉義達邦公路「巨石砸擋風玻璃」　駕駛命大無傷

玩線上遊戲被敲「幫我載人到山上嚇嚇」　他撂人劫走千萬下場曝

國小司令台「新台主」抬價6倍賣　行政機關「3不該」惹禍

梅雨挾「紫爆對流胞」狂轟雨彈　週末才放晴！下週鋒面再襲時間曝

雲林+1295！斗六單日破300創新高　6歲男童仍在搶救中

公公被美國鬥牛犬活活咬死　媳婦心碎愛犬被安樂死：牠還是小狗

「妳彭佳慧欸」突變流行語！本尊爆笑刷整晚留言　幽默發聲：謝謝

數位「快篩陽、隔離證明」　金管會：防疫險給賠！

沈榮欽／IPEF未納台灣　台積電不在新加坡設廠可增籌碼

【廣編】療癒系夢幻打卡品　維他露彈藍色蘇打消暑新上市

快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師兩度指侵遭判半年

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

社會熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

科技副總違規左害騎士亡　做筆錄分局長全程陪

連千毅確診！直播主之亂二審短期恐難結案

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

快訊／嘉義逆倫命案！逆孫疑痛毆打死嬤

台64重大車禍！　BMW「2車碰撞翻覆」1死1重傷

情侶被迷昏女方遭性侵　二審判刑

白冰冰好友驚傳遭「啃老女兒」囚禁奪產　被關一年險死

高雄男大生摔車！慘遭客運當場輾斃

即／宜蘭傳食物中毒　3人送醫

男明星遭爆「外流女粉絲裸照」　約艷麗女教練私拍

無腿泳士陳亮達車禍亡　校方將頒畢業證書

更多熱門

相關新聞

中油貪官惡行曝！　8百萬塞LV包放會議室

中油貪官惡行曝！　8百萬塞LV包放會議室

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，辦公室和住家被查扣不明款項高達2890萬現金，全案昨天(24日)偵結，檢方將徐漢、黃姓退休經理、以及劉姓白手套等人起訴。攤開他們一長串罪行，身為公務人員不僅大膽到直接在中油廠區裡收賄，徐漢為了洗錢，特地帶著600萬現金從左營搭高鐵桃園，把錢交給友人；甚至把近800萬現金賄款放在LV行李袋裡，藏在公司會議室隱蔽處，直到下班時才拿走，行徑十分大膽。

被控性侵女部屬　移民署主管纏訟6年獲清白

被控性侵女部屬　移民署主管纏訟6年獲清白

高雄佐警包庇賭場　判5年半定讞

高雄佐警包庇賭場　判5年半定讞

陸鋼企老總不正當兩性關係被查 30歲成冶金專家助年產量增百萬噸

陸鋼企老總不正當兩性關係被查 30歲成冶金專家助年產量增百萬噸

向調查官同學刺探　台商無罪遭撤銷

向調查官同學刺探　台商無罪遭撤銷

關鍵字：

新竹醫院收賄無罪

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面