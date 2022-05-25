中油貪官惡行曝！8百萬塞LV包放會議室　喝花酒call廠商買單

▲中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，辦公室和住家被查扣不明款項高達2890萬現金，全案昨天(24日)偵結，檢方將徐漢、黃姓退休經理、以及劉姓白手套等人起訴。攤開他們一長串罪行，身為公務人員不僅大膽到直接在中油廠區裡收賄，徐漢為了洗錢，特地帶著600萬現金從左營搭高鐵桃園，把錢交給友人；甚至把近800萬現金賄款放在LV行李袋裡，藏在公司會議室隱蔽處，直到下班時才拿走，行徑十分大膽。

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

▲徐漢辦公室中搜出千萬現金。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，1月26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬，後來又在業者家中搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

歷經4個月多的調查發現，徐漢自2019年起，對10件採購案共26家廠商收賄，合計收賄金額高達1686萬8000元，來源不明財產有1023萬2000元。

▲徐漢辦公室裡面有間存放現金的密室。（圖／記者許宥孺翻攝）

而徐漢等中油官員的誇張行為，也在起訴書中被一一曝光。某次劉姓經理攜帶裝有賄款1400萬元現金的藍色行李箱，將其中790萬元現金以LV行李袋裝袋後，攜至辦公室交付給徐漢，徐漢竟大膽到直接將袋子放在會議室的隱蔽角落，事後又把錢搬進辦公室後方的密室中。

甚至，中油一名陳姓工程師收受賄款後，至小吃部找小姐暢玩結束，竟打電話要行賄業者付3萬2800元的帳單。

而徐漢為了處理藏匿存放在辦公室裡的多筆賄金，得知長住在紐西蘭的親姊之友人欲將銀行定存之紐幣轉為新台幣，與友人約定以30萬元紐幣換匯成600萬元新台幣後，徐漢旋即從高雄搭高鐵到桃園與其見面，並將現金全數交付對方，藉以洗錢，行徑十分大膽。