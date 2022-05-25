基隆6歲以下幼童新增1百人確診　1991人居隔...專責病床收治198人

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心25日公布國內本土病例新增8萬9352例，其中基隆新增1768例，較昨日略減129例。市長林右昌表示，在這1768例中，其中女性931人、男性是837人；若以年齡別區分25-34歲最多，有307人占比17.36%，35-44歲次之，有300人占比16.97%，至於75歲以上的長者有68人、65-74歲有161人、6歲以下有100人。

林右昌指出，本市居家隔離人數共計1991人，全市社區篩檢站持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢734人，今天早上共計篩檢395人；基隆市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢12萬6002人次。

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林右昌表示，本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估7萬1628人，利用快速通道的有2萬0266人，有3萬0505人完成健康條件審核，符合資格已派案2萬3768人，另有6737人條件不符合。

林右昌說，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治198人、空床37床，空床率15.7%；含12床成人與小兒混合專責病床，以收治兒童確診者優先，如有空床，會彈性收治成人確診者；另設兒童ICU一床，收治兒童重症確診者，無兒童重症確診者時，會彈性收治其他兒童重症。

基隆市統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症56名、中症27名、輕症59名；部立基隆醫院，重症4名、中症33名、輕症9名；三總基隆分院，輕症9名；礦工醫院，輕症1名。

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