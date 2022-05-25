「幫你過美好生活」31歲宅女戀上男網友　險匯1萬愛情基金

▲台中1名未婚宅女，在網路上認識男網友，深信對方會讓自己「過美好生活」，差點匯出1萬元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市龍井區31歲的姚姓女子未婚在家，透過交友軟體認識自稱姓李的男網友，2人聊了1個多月，李男每天噓寒問暖，姚女不敵「愛你喲」、「用心要幫你過上以後美好的生活」等甜言蜜語，深信李男會幫忙投資賺外快的話術，要匯款1萬元，姚女無業只好向母親借，姚母聽完覺得怪怪的，帶著女兒到派出所報案，這才揭露李男的馬腳，成功阻詐。

烏日警分局龍井分駐所日前接獲一對母女到所報案，姚母說，女兒目前無業在家，4月17日在交友軟體認識自稱「李○」的男網友，2人透過LINE交談聊天，李男使出渾身解數，頻頻發動愛情攻勢「愛你喲」、「用心要幫你過上以後美好的生活」等甜言蜜語、溫馨關懷讓宅女以為愛情來了。

李男得知姚女無業，沒有收入，於是以幫助投資賺外快為由，要姚女到投資網站註冊並轉帳1萬元，讓他操作投資，姚女被愛沖昏頭，依指示先在投資網站註冊，並上傳身分證正反面照片，但因身上沒錢開口向母親借，就在準備前往超商按照李男指示操作轉帳前，姚母越想越覺得可疑，於是帶著女兒到派出所報案。

經員警分析和舉出類似愛情詐騙案例後，母女倆恍然大悟，還好有來派出所，否則就平白損失1萬元，警方呼籲，民眾千萬不要在不明網站、通訊軟體拍照留下個人資料，以免遭詐騙集團或不法人士非法利用，而且交友需保持理性，切勿被虛幻的愛情陷阱所詐騙，或是淪為詐騙集團幫助騙人的工具。