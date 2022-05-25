男想玩PS2遊戲　盒子一開驚見「3.8萬現鈔」嗨到呵呵笑

▲男網友在遊戲片盒子裡面發現1000多英鎊。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名男網友因為想玩一款PlayStation 2遊戲，就把遊戲片的盒子找出來，但卻也發現裡面裝著大疊現鈔，金額達1000多英鎊（約新台幣3.8萬多元），嗨到發出笑聲。

鏡報報導，抖音男網友「djlimited」透過影片表示，他當時想玩一款名為「極速快感：飆風再起2」的遊戲（Need for Speed Underground Two），且也找到裝遊戲片的盒子，打算利用祖母的電視來打電動。

就在他確認所有東西都在之後，便把遊戲片的盒子打開，沒想到裡面裝著1000多英鎊的現鈔，「說實話，我真的不敢相信，我居然找到1000英鎊」，應該是以前還年輕的他把錢藏起來後，就忘記了這件事。畫面中的英鎊紙鈔為舊版鈔票。

這段影片迅速竄紅，觀看次數突破29萬。許多網友留言提到，「到底誰會忘記1000塊」、「小時候的你顯然不知道通貨膨脹這件事」、「去趟銀行，會幫你換成新鈔的」。