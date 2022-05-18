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宏碁電競新機登場！裸視3D技術超吸睛　免戴特殊眼鏡即可盡情暢玩

▲宏碁於今（18）日晚間推出電競新機Predator Helios 300 SpatialLabs Edition。（圖／翻攝自宏碁直播）

▲宏碁於今（18）日晚間推出電競新機Predator Helios 300 SpatialLabs Edition。（圖／翻攝自宏碁直播）

記者吳康瑋／綜合報導

國內電腦大廠宏碁（2353）今（18）日晚間召開next@acer全球發表會，推出不用戴3D眼鏡，就可以體驗立體遊戲世界的電競新機「Predator Helios 300 SpatialLabs Edition」；及環保永續設計Vero系列產品，包括筆電、AIO桌上型電腦、螢幕、投影機等，融入回收塑料（PCR）、海廢回收塑膠（OBP）和可回收包裝等，彰顯對永續發展未來承諾的實踐，提供消費者、企業和組織更多選擇，以減少環境足跡。

宏碁指出，該電競筆電內配備SpatialLabs TrueGame應用程式，支援超過五十款熱門遊戲，未來亦將持續開發並支援更多遊戲；且除3D 電競筆電外，公司也宣布推出 Predator Triton 300 SE 輕薄電競筆電、Predator XB273K LV 以及Acer Nitro XV272U RV 電競螢幕。

▲宏碁於今（18）日晚間舉行發表會，推出電競新機Predator Helios 300 SpatialLabs Edition。（圖／翻攝自宏碁直播）

▲宏碁於今（18）日晚間推出電競新機Predator Helios 300 SpatialLabs Edition。（圖／翻攝自宏碁直播）

宏碁共同營運長高樹國指出，該機能以領先產業的裸視3D技術為遊戲添增全新維度，是一件令人振奮的事情。團隊透過將SpatialLabs 技術納入Predator 電競筆電產品，希望打造一種全新的沈浸式遊戲體驗。

據了解，SpatialLabs TrueGame 是一款新型應用程式，它將3D立體技術進到遊戲世界，使玩家身歷其境享受熱愛的遊戲。這是因為遊戲開發人員在設計遊戲時考量三個層面：開發人員以3D立體空間建構遊戲世界，每個場景的景深及物件的遠近距離皆經過設計，SpatialLabs 進一步運用這項已知資訊，呈現 3D立體視覺饗宴。

此外，宏碁指出，玩家透過該程式可輕鬆使用筆電暢玩支援3D 模式的遊戲，體驗栩栩如生的遊戲場景與細節；物體前後層次更加分明，空間亦更顯寬敞。擺脫3D眼鏡，遊戲體驗將更即時、流暢，奇幻冒險將更刺激緊張。且甫推出即支援五十款以上近期或經典的遊戲作品將透過TrueGame上各遊戲專屬的SpatialLabs 3D設定，使玩家能在3D模式下徜徉於最喜愛的遊戲世界中。

▲宏碁於今（18）日晚間舉行發表會，推出電競新機Predator Helios 300 SpatialLabs Edition。（圖／翻攝自宏碁直播）

▲宏碁於今（18）日晚間推出電競新機Predator Helios 300 SpatialLabs Edition。（圖／翻攝自宏碁直播）

宏碁指出，SpatialLabs TrueGame 應用程式甫推出即支援五十款以上近期或經典的遊戲作品將透過TrueGame上各遊戲專屬的SpatialLabs 3D設定，使玩家能在3D模式下徜徉於最喜愛的遊戲世界中。未來平台也將持續添加更多遊戲供玩家選擇。

宏碁表示，SpatialLabs Edition 搭載12代 Intel® Core™ i9 處理器、NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 筆電GPU、32GB DDR5-4800 記憶體及 PCIe Gen 4 NVMe RAID 0 SSD。Predator Helios 300 SpatialLabs Edition也具備雙風扇設計，內含第五代 AeroBlade™ 3D風扇，搭配液態金屬散熱膏及 Acer CoolBoost™技術，全面提升散熱效能。

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