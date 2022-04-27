台灣「25年骨灰級網站」還活著！　他點開驚呆：天天更新

▲你的青春回憶殺是什麼？（圖／達志示意圖）

記者邱晟軒／綜合報導

七、八年級生才懂的青春回憶殺！有網友最近就翻出一家「台灣骨灰級網站」，低調經營了25年，目前為止仍每天更新，原PO震驚發文直呼「這是不是很扯？」貼文曝光後引發熱烈討論。

有一名網友25日在批踢踢八卦板以「史萊姆的第一個家還在484很扯」為題發文表示，本來想詢問大家心目中懷念的網站，像是以前電腦課會點來看，但現在已經不在的那種，「結果發現哇靠！史萊姆的第一個家還在，已經25年了」，更嚇壞直呼，「這是不是很扯，有卦嗎？」

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▲「史萊姆的第一個家」網站頁面。（圖／翻攝史萊姆的第一個家）

貼文曝光後，掀起眾多網友童年回憶，紛紛留言回應「痛哭流涕+1」、「我到現在新電腦一樣去史萊姆載壓縮工具」、「他根本不需要第二個家，不知道當初取名時算不算過度擔心」、「學校電腦課還有教」、「你還知道才是扯」；還有網友指出該網站甚至「還是天天更新」、「每天繼續在更新才屌吧」。

「而且還繼續在更新才屌吧」、「他根本不需要第二個家，不知道當初取名時算不算過度擔心」、「元老站長應該會當阿公了吧」、「而且還是天天更新」、「痛哭流涕+1」。

根據維基百科介紹，台灣知名網站「史萊姆的第一個家」（slime's first homepage）創立於1997年，現以提供合法免費資源為網站功能，該網站以「禮物經濟學」視為運作宗旨，提供多項免費下載內容，在台灣風靡一時。

▼網站「史萊姆的第一個家」不敗25年，引發不少網友熱議。（圖／翻攝PTT）