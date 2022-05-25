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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「外媒都覺得陳時中有公信力」　陳建仁：不簡單的領導人物

▲▼台北市小英之友會「熱情英友 熱血相挺」 記者會12/28假血液基金會南海捐血室舉行，前副總統陳建仁蒞會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁25日接受Yahoo TV網路節目訪問時，談到衛福部長陳時中的防疫表現表示，陳時中當然是很好的指揮官，外國記者都覺得他有公信力，這是很不簡單的領導人物才有的領導風格。

近來在野黨砲轟陳時中的防疫表現，認為他應該下台，不過同時又認為現階段防疫工作，他不能落跑投入選舉。對於陳時中的防疫表現，陳建仁中午接受訪問時說，要看防疫表現好不好，要聽聽看國外媒體怎麼問問題。

陳建仁表示，最近許多國外媒體訪問他，問問題時是問「台灣防疫為何可以做這麼好？」、「台灣的疫情指揮中心為何可以得到這麼高的公信力？」

陳建仁認為，從這個角度來看陳時中，他當然是很好的指揮官，外國記者都覺得他有公信力，這是很不簡單的領導人物才有的領導風格，所以陳時中當然是很好的指揮官。

至於在野黨的砲轟，陳建仁表示，自由民主國家一定會有反對黨意見，但相信人民智慧，搞不好比政治人物還要高，會做出很好的判斷。

另外，有關陳時中是否適合投入年底台北市長選戰？陳建仁表示，他並不知道陳時中個人的想法，但從衛生署長跟以前表現來看，陳時中很會溝通、協調，很有判斷力、決斷力，不論是以前牙醫師公會、學者還是部長都做得很好，「這樣人才適合任何行政職務，如果他願意出來的話」。

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