蔣萬安鎖定後疫情「捲起袖子做事」　組台北隊攻2022市長大位

▲國民黨中常會宣布國民黨立委蔣萬安參選台北市長、前立委謝國樑參選基隆市長、立委許淑華參選南投縣長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（25）正式徵召立委蔣萬安投入2022年底台北市長選戰。蔣萬安表示，面對疫情後的各項挑戰，包括瞬息萬變的國際局勢、環境變化帶來的考驗、及百業蕭條的台北，需要捲起袖子、實在做事的人。他強調，他會用「創新」的思維、「科技」的手段、「永續」的精神執行市政願景。

蔣萬安表示，兩年多來，在疫情的衝擊下，最辛苦的是台北市民。國際觀光客無法來台，台北的各項服務業受到嚴重衝擊；去年萬華疫情爆發時，許多市民承受著深深的無助及焦慮。最近，政府沒有做好準備，就放任民眾與病毒共存，「超前部署」已是謊言，事後補救更是荒腔走板。

蔣萬安提到，兩週前，自己和太太、10個月大的寶寶同時確診，對於政府防疫的失能，以及父母面對孩子確診的憂慮，他感同身受。他出生在台北，求學在台北，台北一直是他深感驕傲的城市，這裡不僅乘載著台北人的成長經驗，也是追逐理想的年輕人，實現夢想的舞台。但是過去幾年，台北的人口不斷外流，市民收入持續減少、城市的基礎建設停滯不前、在國際中失去能見度；此刻，是我們對台北的未來作出重要決定的時候。

蔣萬安說，面對疫情後的各項挑戰，包括瞬息萬變的國際局勢、環境變化帶來的考驗、及百業蕭條的台北，需要捲起袖子、實在做事的人。我會用「創新」的思維、「科技」的手段、「永續」的精神執行市政願景。

蔣萬安說，台北不只是六都之一，而是帶領台灣衝向國際的領頭羊。他要讓人才組成各式各樣的「台北隊」走向國際。對於自己民調下滑，台北市副市長黃珊珊卻上升，蔣萬安說，他一定有信心台北市長選舉讓藍天再現。