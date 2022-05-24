小6女遭同學爸「3度性侵」！她在宿舍內血崩產子：很不幸也很丟人

▲一名少女在學校宿舍產子，意外揭發同學爸惡行。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸雲南省昭通市一名就讀初中一年級的16歲少女，本月初在學校宿舍內分娩，校方管理人員發現後趕緊將她送到醫院，並通報警方。少女在接受調查時表示，自己是在去年還就讀小學6年級時遭到同學的爸爸性侵，對方前後共侵犯了她3次，但她一直不敢向任何人求助，直到這次在學校分娩，事件才被揭發。目前當地警方已展開調查。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，女學生小夢（化名）表示，她在今年5月4日於學校的宿舍內分娩並大量出血，管理宿舍的阿姨聽聞嬰兒啼哭聲後，發現了她們，隨即聯繫校長，並緊急將她緊急送往醫院。隨著警方介入調查，她這才向警方坦承，「這是一個很不幸也很丟人的事情，我被人強奸了。」

小夢指出，去年7月她還就讀小學6年級時，某天乘坐同學爸爸的麵包車去學校，不料卻在途中遭到對方性侵得逞，這名蔡姓父親事後還威脅她不準將此事告知他人，因此她也不敢向任何人說起，「包括父母，後來他威脅我，前後共侵犯了我3次，後來我一直在學校，不敢回去。」

小夢的哥哥說，他平常都在外地工作，妹妹長期住校，因此他是在收到校方通知後才得知妹妹遭遇。他還透露，先前妹妹的成績一直都還不錯，有段時間開始突然不用手機，他也聯繫不上妹妹，只能透過老師聯繫，直至事發後他才知道妹妹早把手機丟棄了，「她本來來就是個乖乖女，沉默少言的，這事發生後，更不願意說話，成績也有所下降。」

小夢表示，她不知道自己會懷孕，是直到肚子一天天大起來才發覺，「我不知道該怎麼處理，不知道怎麼辦，又不敢給任何人說起，很害怕很無助。」小夢的哥哥稱，校方後來解釋是因校服寬鬆，才沒注意到小夢懷孕，事後校方有幫她單獨安排了一間病房，並買了一些水果零食去醫院探望。

當地警方獲報後，已提取了蔡姓父親的DNA，並將與新生兒進行比對，目前案件仍在調查當中。

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