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超商開賣「師園鹽酥雞」了！皮酥肉嫩、咬下爆汁　限時55元爽吃

▲▼7-11獨家開賣師園鹹酥雞。（圖／業者提供）

▲7-11獨家開賣「師園鹽酥雞冷凍包」，現在只要衝7-11就能爽吃人氣蒜味鹽酥雞。（圖／業者提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

突然想吃師園鹽酥雞，又不想跑太遠去買嗎？就有超商獨家開賣「師園鹽酥雞冷凍包」，將超人氣蒜味鹽酥雞美味濃縮，開發出首款冷凍鹽酥雞，最快只要微波2分鐘就能爽爽吃，每口都皮酥香脆、肉嫩多汁，且即日起還能享嚐鮮價55元。

7-11即日起獨家開賣「師園鹽酥雞冷凍包」，選用肉質軟嫩多汁的台灣優良雞隻，並以獨家中藥配方醃漬搭配業界最薄裹粉，更重要的是，即使這是冷凍包，師園鹽酥雞仍然堅持每日製程更換新油，避免產生油耗味，最後經由急速冷凍技術鎖住肉質美味，一口咬下就能感受到肉汁於口腔噴發。

▲▼7-11獨家開賣師園鹹酥雞。（圖／業者提供）

▲每口都能吃到皮酥香脆、多汁的口感。

「師園鹽酥雞冷凍包」送入微波爐只需1～2分鐘、氣炸5～8分鐘，輕鬆就可開吃，目前於7-11北部地區3100家門市搶先開賣，超過6400間門市將在5/31起正式發售，而為了慶祝新品上市，即日起至6/14期間可享優惠價55元，趕快把握機會開吃。

▲▼bb.q CHICKEN推「端午好食雞」套餐。（圖／bb.q CHICKEN提供）

▲「端午好食雞」套餐有半半炸雞、烤魷魚、炸物及飲品。（圖／bb.q CHICKEN提供）

人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」祭出「端午好食雞」套餐，有半半炸雞1份，內含經典bb.q黃金炸雞，加上調味炸雞（韓式甘醬、秘製、起司、蜂蜜蒜味/辣味）任選一口味，再配上超夯「公辰老奶奶魷魚」、炸物點心（炸薯條、炸地瓜薯條、甜心QQ球）3選2及氣泡飲料（百事可樂、七喜）2選2，一次就能吃到店超內人氣餐點，5/31至6/19期間限定。

期間更加碼祭出「對中姓名免費喝」優惠，凡名字對中「端」、「午」、「節」任一字，就送韓國進口氣泡飲料1罐，一共有3口味選擇，包括COCO養樂多、白葡萄果汁及水梨汁，提醒須持證件到店「內用」或「外帶」端午好食雞套餐才享優惠，每份餐點限送1罐。

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