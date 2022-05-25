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超商獨賣！最新「4款冰淇淋杯」來了　芭樂、芒果雪酪口味太欠吃

▲▼ 7-11開賣「酷聖石xLINE FRIENDS」聯名冰淇淋。（圖／7-11提供）

▲最新4款「酷聖石xLINE FRIENDS」聯名冰淇淋，只在7-11買得到。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

炎熱的夏天即將到來，就有超商搶先開賣獨家「4款冰淇淋杯」，不管是想吃清爽的芭樂或芒果雪酪口味，或是濃郁系的提拉米蘇等口味，通通都有，且杯身還能看到超可愛的熊大、兔兔，好吃又療癒，且即日起至門市購買2件指定冰品，就有機會抽到最低0元優惠。

7-11開賣獨家限量4款「酷聖石xLINE FRIENDS」聯名冰淇淋，夏天一定要吃「紅心芭樂酷樂杯」，打開包裝是紅珊瑚色果肉，入口後先是酸爽，再來就是香甜滋味，而「芒果雪酪酷樂杯」則是嚴選台灣愛文芒果製成，不甜不膩超清爽。

▲▼ 7-11開賣「酷聖石xLINE FRIENDS」聯名冰淇淋。（圖／7-11提供）

▲清爽、濃郁口味通通都有。

如果想來點濃郁口感，那就要嚐嚐「提拉米蘇酷樂杯」，Cold stone精心調配成大人小孩都能吃的口味，比利時苦甜可可與超人氣OREO碎粒在口中蹦出豐富層次，另一款「焦糖海鹽酷樂杯」，嚴選法國伊思妮奶油製成海鹽焦糖丁拌入奶香濃郁的經典冰淇淋，打造難忘的鹹甜口感。

除了推出多款新品之外，7-11即日起至6/28止還有「夏日大BINGO」活動，至門市購買指定冰品任選2件，最低可享0元優惠，線上則可利用7-11 APP或7-11官方LINE帳號參加活動。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲香醇的美式融合酸甜的檸檬、柚醬更清爽，且還能享嚐鮮價59元。（圖／萊爾富提供）

夏日當然要喝點冰涼的，萊爾富推出最新4款「特大杯Hi Café風味咖啡系列飲品」，喜愛酸甜口味的你一定要喝「冰檸檬美式咖啡」，將微酸檸檬汁與美式咖啡結合，微苦的咖啡喝起來帶點檸檬香氣，另外還有加了氣泡水的「冰檸檬氣泡美式咖啡」，炎熱的夏天喝一杯超滿足。

再來是「冰黃金柚香咖啡」，嚴選韓國黃金柚醬，將酸酸甜甜的柚醬與香醇的美式咖啡融合，不僅聞得到黃金柚醬散發的濃郁香氣，還能品嚐到酸甜的咖啡風味，同步也有「冰黃金柚香氣泡美式咖啡」，一樣加入清爽的氣泡水，讓口味變得更有層次；以上4款新品即日起至5/31止還可享嚐鮮價59元。

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