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快訊／疫情燒國會187人確診　19位立委染疫﹑5人隔離中

▲新冠肺炎疫情升溫，立法院進行大規模消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院日前進行大規模消毒。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情確診數連日增加，疫情也燒進國會，根據立法院統計，截至24日下午4點半為止，立法院累計共187人確診，其中包括18名PCR陽性的立委。另外，國民黨立委葉毓蘭昨晚說明快篩陽，若再加上民進黨立委邱泰源、高嘉瑜、邱志偉、無黨籍立委林昶佐，目前共有5位立委在居隔中。

立法院統計，截至昨天下午，立法院共187人確診，其中包括18名立委、31名助理、50位職員、19位警衛隊成員、48名基層同仁及21位外包同仁。最新傳出的則是國民黨立委葉毓蘭昨天晚間也宣布快篩陽，但PCR結果尚未出爐。

根據統計，自國民黨立委廖國棟今年4月確診後，5月陸續有民進黨立委蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、高嘉瑜、邱志偉、國民黨立委蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、台灣民眾黨立委蔡壁如、無黨籍立委林昶佐、黃國書，共計18名立委PCR檢測陽性，若葉毓蘭確定染疫，將是第19人。

根據立法院日前朝野協商內容，若確診立委達到3分之1以上，也就是113席立委中有38名立委染疫，立法院將會協商休會事宜。不過，根據法定時程，立法院本來就會在5月底休會，若中間沒有舉行臨時會，將會在9月1日之後才開議。

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